Todas estas personas no podrán renovar el documento si no cumplen con estos requisitos.

A la hora de planificar un viaje al exterior, tener el pasaporte al día es uno de los puntos clave.

Sin embargo, hay personas que no podrán renovarlo si antes no cumplen con una condición obligatoria establecida por las autoridades.

Quiénes no podrán renovar el pasaporte

El requisito principal para solicitar un nuevo ejemplar del pasaporte es contar con el DNI vigente.

Esto aplica tanto para quienes realizan el trámite por vencimiento como para aquellos que necesitan un nuevo documento por extravío, robo, deterioro u otros motivos.

No podrán avanzar con la renovación del pasaporte aquellas personas que:

tengan el DNI vencido ;

no cuenten con un DNI actualizado;

necesiten corregir o actualizar datos del documento antes de realizar el trámite.

En estos casos, primero deberán gestionar la renovación o actualización del DNI y recién después podrán solicitar el nuevo pasaporte.

Quiénes no podrán renovar el pasaporte. Unsplash.

Qué se necesita para renovar el pasaporte

Para tramitar un nuevo ejemplar del pasaporte argentino, los mayores de 18 años deben presentar el DNI tarjeta vigente.

El pasaporte anterior puede ser presentado si se dispone de él, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

El trámite puede realizarse por distintos motivos, como vencimiento, pérdida, robo, deterioro, falta de espacio en las hojas o cambios en los datos personales.

La importancia de revisar la documentación antes de viajar

Desde los organismos oficiales recomiendan verificar con anticipación la vigencia del DNI y del pasaporte para evitar inconvenientes antes de un viaje.

En especial, quienes tienen pensado salir del país deben asegurarse de que sus documentos estén actualizados y en condiciones.