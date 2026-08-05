Ya sea por turismo o por negocios, quienes viajan a los Estados Unidos de América suelen aprovechar los descuentos y ofertas en shoppings para realizar compras .

Sin embargo, los turistas deben tomar una serie de precauciones ya que una decisión equivocada en este rubro puede desembocar en la quita de la visa.

Aunque comprar productos durante un viaje está permitido , existen determinados patrones que pueden derivar en la cancelación de la visa americana, la deportación e incluso restricciones para ingresar nuevamente al país . La diferencia entre una compra personal y una actividad comercial resulta clave para evitar inconvenientes.

Qué compras pueden provocar la cancelación de la visa americana en Estados Unidos

La visa de turista B1/B2 permite realizar compras para uso personal o familiar durante la estadía en Estados Unidos, incluso en outlets y grandes centros comerciales.

¿Cuáles son las compras por las que el Gobierno de Estados Unidos puede quitarte la visa? (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Lo que no está permitido es utilizar ese visado para adquirir mercadería destinada a la reventa o al abastecimiento de un negocio fuera del país.

Si los agentes migratorios consideran que el verdadero objetivo del viaje es comercial, pueden cancelar la visa en el momento, impedir el ingreso al país y ordenar la deportación del visitante.

Los patrones de compra en shoppings y outlets que están bajo vigilancia

Las autoridades estadounidenses analizan distintos comportamientos antes de tomar una decisión migratoria. Entre los principales indicios que pueden despertar sospechas se encuentran:

Comprar grandes cantidades de un mismo producto.

Viajar con frecuencia en períodos cortos y regresar con varias valijas llenas de mercadería.

Presentar facturas por montos muy elevados.

Transportar un volumen de artículos que no coincide con un uso personal.

Dar explicaciones contradictorias sobre el destino de las compras.

No existe un límite oficial de productos permitidos, por lo que cada caso se evalúa de manera individual según el historial del viajero y las circunstancias del viaje.

Cómo evitar problemas con la visa americana al hacer compras en Estados Unidos

Las autoridades aclaran que hacer compras durante un viaje turístico no constituye una infracción por sí sola.

Lo recomendable es que las adquisiciones sean coherentes con el motivo del viaje y con un uso personal o familiar, evitando trasladar grandes cantidades de artículos idénticos que puedan sugerir una finalidad comercial .

Además, los viajeros deben poder explicar con claridad el destino de los productos adquiridos. Si el oficial migratorio detecta inconsistencias entre lo declarado y la mercadería transportada, puede iniciar una revisión más exhaustiva que termine con la cancelación de la visa americana, aun cuando no existan pruebas directas de reventa.