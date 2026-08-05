En México, Argentina y Estados Unidos, contar con un pasaporte vigente es un requisito obligatorio para ingresar desde el exterior.

Quienes hayan postergado su renovación podrían enfrentar inconvenientes migratorios que incluso les impidan completar el viaje.

Estados Unidos exige una vigencia mínima del pasaporte para ingresar al país

En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que, en la mayoría de los casos, los viajeros deben contar con un pasaporte que mantenga una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida.

Esta exigencia busca garantizar que los visitantes mantengan documentación válida durante su permanencia en territorio estadounidense.

Si el pasaporte está próximo a vencer, la aerolínea puede solicitar una renovación antes de permitir el embarque.

México establece nuevas condiciones para los viajeros con pasaporte próximo a vencer

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En México, el requisito principal indica que el pasaporte debe permanecer vigente durante toda la estancia del visitante y hasta la fecha de salida del territorio nacional.

No obstante, algunas compañías aéreas aplican criterios más estrictos y pueden solicitar que el documento tenga varios meses de vigencia antes del viaje, especialmente en vuelos internacionales.

Por esta razón, los pasajeros deben consultar previamente con la aerolínea correspondiente para evitar inconvenientes en el aeropuerto. Un pasaporte válido es una de las condiciones fundamentales para completar el proceso migratorio sin demoras.

Argentina también controla la documentación antes del ingreso al país

En Argentina, los ciudadanos extranjeros que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente tanto para ingresar como para salir del territorio.

En el caso de los ciudadanos argentinos que viajan al exterior, también es necesario contar con un pasaporte válido cuando el destino internacional así lo exige.

Por otro lado, los ciudadanos de países miembros del Mercosur pueden ingresar utilizando su documento nacional de identidad u otra documentación habilitada .

Durante los controles migratorios, las autoridades pueden verificar distintos aspectos del viajero:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado .

Que los datos personales coincidan con la identidad del pasajero.

Que cuente con visas o permisos cuando sean obligatorios.

Que presente boleto de regreso o continuidad del viaje cuando corresponda.

¿Qué sucede si el pasaporte está vencido o cerca de perder vigencia?

Contar con un pasaporte vencido puede convertirse en un problema incluso antes de llegar al destino. En muchos casos, las aerolíneas revisan la documentación migratoria antes del embarque y pueden impedir que un pasajero suba al avión si no cumple con los requisitos del país de llegada.

Por eso, los organismos migratorios aconsejan realizar la renovación del pasaporte con anticipación, especialmente cuando se planean vacaciones, viajes laborales o estadías prolongadas en el extranjero.