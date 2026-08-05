Las autoridades de Relaciones Exteriores y migratorias han emitido una notificación sobre la necesidad de mantener actualizados los datos biométricos relacionados con el pasaporte. Los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan pospuesto la renovación de su documentación, podrían estar sujetos a una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Dicha medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero sea recogida de manera adecuada por los sistemas digitales contemporáneos. No se limita únicamente a la fecha de caducidad, sino que también implica la adaptación al nuevo modelo de pasaporte electrónico, el cual se ha establecido como el estándar oficial.

Oficial y confirmado| México prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte (foto: archivo).

¿Quiénes enfrentan mayor riesgo de ser retenidos?

Es fundamental destacar que, en la actualidad, las aerolíneas están sujetas a la instrucción de denegar el embarque a aquellos pasajeros que no cumplan con los estándares de seguridad establecidos, con el objetivo de evitar sanciones administrativas a nivel internacional.

La restricción impuesta no es de carácter general, aunque afecta de forma directa a un grupo determinado de individuos. De acuerdo con las orientaciones recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o que carezcan de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Estrategias efectivas para prevenir contratiempos migratorios

Para evitar ser parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, se recomienda revisar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de anticipación antes de cualquier viaje. Si su documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es el momento oportuno para coordinar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de los derechos correspondientes, que varían según la duración solicitada (3, 6 o 10 años). Es esencial recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún denegarán su ingreso, lo que lo obligaría a someterse a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.