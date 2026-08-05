Oficial | Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo prohibirán la salida de extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte

Miles de turistas y residentes extranjeros visitan cada año destinos como Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco. Sin embargo, muchos no consideran un detalle clave antes de viajar: la vigencia de su pasaporte.

Si este documento vence mientras la persona ya está en territorio mexicano, puede generar complicaciones al momento de salir del país.

El pasaporte debe estar vigente durante toda la estadía

Según la normativa migratoria mexicana, el pasaporte de una persona extranjera debe permanecer vigente durante toda su estancia y hasta la fecha de salida de México.

A diferencia de otros países, México no exige una vigencia mínima de seis meses , pero sí requiere que el documento no esté vencido al momento del ingreso ni de la salida.

El Instituto Nacional de Migración (INM) regula el documento migratorio de un extranjero (como la tarjeta de residente o la Forma Migratoria Múltiple), pero no tiene facultad para renovar o emitir pasaportes, ya que ese trámite corresponde exclusivamente al país de origen del viajero.

El problema surge al salir del país o si necesitás identificarte

El inconveniente principal no aparece mientras la persona permanece dentro de México, sino en dos situaciones concretas: al momento de abordar un vuelo para salir del país o de continuar hacia otro destino, y en cualquier ocasión en la que se requiera identificarse con un documento de viaje válido .

Siempre se debe verificar la fecha de vencimiento del pasaporte antes del viaje. Shutterstock

Un pasaporte vencido deja de ser un documento de viaje válido. Por eso, si esto ocurre durante la estadía, lo recomendable es gestionar un pasaporte nuevo en la embajada o consulado del país de origen ubicado en México, antes de emprender el regreso o de viajar hacia otro destino.

Este trámite debe realizarse directamente con la representación diplomática correspondiente, ya que las autoridades mexicanas no tienen competencia sobre la expedición de pasaportes extranjeros. Cada embajada o consulado establece sus propios requisitos, tiempos y modalidades para la renovación o la emisión de un documento de emergencia.

Por eso, la recomendación general para quienes viajan a Ciudad de México, Quintana Roo o Jalisco es verificar la fecha de vencimiento del pasaporte antes del viaje y, en caso de que esté por vencer durante la estadía, contactar con anticipación a su embajada o consulado para conocer el procedimiento a seguir.