El pasaporte es uno de los documentos indispensables para la mayoría de los viajes internacionales desde Colombia.

Quienes tengan previsto viajar fuera de Colombia desde aeropuertos como los de Bogotá, Medellín o Cali deberán revisar con suficiente anticipación el estado de su pasaporte. No cumplir con los requisitos exigidos puede impedir el abordaje del avión o incluso la salida del país, aun cuando el pasajero ya tenga su tiquete y el resto del viaje organizado.

Las aerolíneas y las autoridades migratorias verifican que el pasaporte esté vigente y reúna todas las condiciones exigidas por el país de destino antes de autorizar el embarque.

Aunque algunos países de Sudamérica permiten el ingreso de ciudadanos colombianos únicamente con la cédula de ciudadanía gracias a acuerdos regionales, esa excepción no aplica para la mayoría de los destinos internacionales. Por ello, el pasaporte continúa siendo el documento indispensable para viajar a buena parte de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

El pasaporte debe cumplir más requisitos que estar vigente

Contar con un pasaporte no siempre es suficiente para abordar un vuelo internacional. Durante el proceso de check-in, las aerolíneas verifican que el documento no esté vencido, presente daños físicos o incumpla las condiciones exigidas por el país de destino.

Además de la fecha de vencimiento, algunos Estados exigen que el pasaporte conserve una vigencia mínima de tres o seis meses contados desde la fecha prevista de ingreso. Si ese requisito no se cumple, la compañía aérea puede negar el embarque para evitar sanciones por transportar pasajeros que no cumplen las normas migratorias.

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para la mayoría de los viajes internacionales desde Colombia. (Fuente: IA)

A estas verificaciones se suman otros documentos que pueden ser obligatorios según el destino, como visas, autorizaciones especiales, formularios migratorios o requisitos sanitarios cuando correspondan.

El requisito especial para quienes tienen doble nacionalidad

La legislación colombiana también establece obligaciones para los ciudadanos que poseen otra nacionalidad además de la colombiana.

Según el artículo 34 de la Ley 2332 de 2023, quienes tengan doble nacionalidad deben ingresar, permanecer y salir de Colombia identificándose como ciudadanos colombianos.

Esto significa que no pueden realizar todo el procedimiento utilizando únicamente un pasaporte extranjero cuando la ley exige acreditar su condición de nacionales colombianos. De no hacerlo, podrían enfrentar retrasos o restricciones durante el control migratorio hasta regularizar su situación.

Las recomendaciones de la Cancillería antes de viajar

El Ministerio de Relaciones Exteriores, citado por El Tiempo, aconseja revisar la vigencia del pasaporte varios meses antes del viaje y confirmar con anticipación todos los requisitos migratorios exigidos por el país de destino.

También advierte que un pasaporte deteriorado, con alteraciones o daños que dificulten su lectura puede generar inconvenientes, incluso si aún no ha vencido. En esos casos, la recomendación es tramitar un nuevo documento antes de la fecha del viaje.

Por último, la Cancillería recordó que todos los trámites relacionados con la expedición o renovación del pasaporte deben realizarse exclusivamente por los canales oficiales. Asimismo, pidió desconfiar de intermediarios o páginas que ofrezcan citas rápidas o soliciten pagos anticipados, ya que las citas no se asignan mediante plataformas no autorizadas.