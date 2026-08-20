La licencia de conducir en Argentina tiene condiciones de renovación específicas desde la entrada en vigencia del Decreto 196/2025.

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La licencia de conducir en Argentina tiene condiciones de renovación específicas desde la entrada en vigencia del Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. El cambio incorporó nuevas reglas para los controles que deben realizar los conductores según su edad y la clase de licencia.

Los mayores de 65 años deben acreditar su aptitud psicofísica con una frecuencia determinada para mantener vigente el registro. Esto no significa que los jubilados pierdan automáticamente la licencia, pero sí que quienes no acrediten las condiciones necesarias para conducir pueden quedar impedidos de renovarla.

Licencia de conducir para jubilados: qué prueba deben aprobar

Los conductores que superan los 65 años deben acreditar su aptitud psicofísica para renovar la licencia. La evaluación permite determinar si mantienen las condiciones necesarias para conducir de manera segura.

Los conductores que superan los 65 años deben acreditar su aptitud psicofísica para renovar la licencia. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Josep Curto

El examen contempla aspectos vinculados con la aptitud física, visual, auditiva y psíquica. El resultado debe quedar registrado por el profesional correspondiente y determinará si la persona se encuentra en condiciones de conducir.

Por eso, quienes no acrediten la aptitud psicofísica requerida pueden tener dificultades para mantener o renovar la licencia. La normativa no establece una prohibición automática para los jubilados ni fija una edad máxima nacional para conducir.

Mayores de 65 años: cada cuánto deben renovar la licencia

Para las licencias de las clases A, B y G, los conductores mayores de 65 años deben acreditar su aptitud psicofísica cada tres años. La autoridad competente puede establecer un período menor cuando las condiciones del conductor así lo requieran.

En las licencias profesionales de las clases C, D y E, la exigencia es más frecuente. Los mayores de 65 años deben acreditar la aptitud psicofísica cada dos años, además de cumplir con los exámenes correspondientes.

Los mayores de 65 años deben acreditar la aptitud psicofísica cada dos años, además de cumplir con los exámenes correspondientes. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

A partir de los 70 años, la aptitud psicofísica debe constatarse anualmente. Por eso, la edad modifica la frecuencia con la que el conductor debe demostrar que continúa en condiciones de manejar.

Datos clave sobre la licencia según la edad:

Más de 65 años, clases A, B y G: control de aptitud psicofísica cada 3 años .

Más de 65 años, clases C, D y E: control de aptitud psicofísica cada 2 años .

Más de 70 años: control de aptitud psicofísica cada año .

La normativa nacional no establece una edad máxima general para tener licencia de conducir.

Qué evalúa el examen psicofísico para renovar el registro

El control psicofísico analiza diferentes capacidades relacionadas con la conducción. Entre ellas se encuentran las condiciones físicas, visuales, auditivas y psíquicas del solicitante.

La evaluación permite detectar situaciones que puedan afectar la capacidad para manejar, como dificultades relacionadas con la visión, la audición o las condiciones psicomotoras.

Además, los conductores que tengan antecedentes por infracciones graves pueden quedar alcanzados por la exigencia de aprobar un examen teórico-práctico para revalidar la licencia. Este requisito no se aplica automáticamente por tener más de 65 años.

La Licencia Nacional de Conducir digital puede consultarse desde Mi Argentina cuando se encuentra vigente. La credencial digital tiene la misma validez que la licencia física dentro del territorio nacional.