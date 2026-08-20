Confirmado | En agosto, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta continúan la anulación de licencia de conducir a todos los conductores que incurran en infracciones graves

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Los conductores que circulan por Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta deben cumplir con las disposiciones establecidas por el Código Nacional de Tránsito, que contempla fuertes sanciones para determinadas conductas al volante.

La normativa es de alcance nacional, por lo que también se aplica en estas cuatro ciudades. Dependiendo de la infracción, las consecuencias pueden ir desde multas e inmovilización del vehículo hasta la suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

Entre las conductas que pueden comprometer el permiso para manejar se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, utilizar una licencia mientras se encuentra suspendida u obtenerla mediante mecanismos fraudulentos.

¿Qué infracciones pueden provocar la cancelación de la licencia de conducir?

El artículo 26 del Código Nacional de Tránsito establece diferentes causales por las cuales una licencia puede ser suspendida o cancelada.

Entre las causales de cancelación se encuentran la reincidencia al conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas alucinógenas, utilizar la licencia mientras se encuentra suspendida y obtener el documento por medios fraudulentos. También existen otras causales, como una decisión judicial o determinadas condiciones permanentes que imposibiliten conducir.

En el caso específico del alcohol y las sustancias psicoactivas, las consecuencias dependen de factores como el grado detectado y los antecedentes del conductor.

Alcohol al volante: cuándo pueden cancelar definitivamente la licencia

La Ley 1696 de 2013 endureció las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y estableció diferentes consecuencias según el nivel de alcoholemia y la reincidencia.

Por ejemplo, en primer y segundo grado de alcoholemia, la tercera infracción contempla la cancelación de la licencia. En tercer grado, la primera vez implica una suspensión de 10 años y, desde la segunda, corresponde la cancelación.

Confirmado | En agosto, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta continúan la anulación de licencia de conducir a todos los conductores que incurran en infracciones graves Imagen creada con IA

Además, un conductor que se niegue a realizar las pruebas solicitadas por las autoridades, cumpliéndose las garantías previstas por la ley, o se dé a la fuga puede recibir la cancelación de la licencia, además de multa e inmovilización del vehículo.

¿Exceder el límite de velocidad hace perder la licencia?

Superar los límites establecidos constituye una infracción de tránsito, pero no debe confundirse con las conductas que producen automáticamente la cancelación de la licencia.

El Código establece causales concretas para suspender o cancelar el permiso. Por eso, una multa por exceso de velocidad no significa por sí sola que el conductor pierda definitivamente su licencia.

Lo mismo ocurre con las sanciones aplicadas en Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta, no existe una regla especial para estas cuatro ciudades, sino que las autoridades locales aplican la normativa nacional de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones.