La emisión de nuevas licencias de conducir quedó suspendida temporalmente en Rafaela por un inconveniente con un insumo indispensable que es provisto por el Gobierno nacional.

La medida afecta a quienes necesitan obtener o renovar el carnet durante los próximos días y se extenderá hasta el jueves 20 de agosto, según informó Radio Rafaela.

La interrupción se debe a una falla en el material necesario para imprimir los registros . Desde el Departamento de Licencia de Conducir ya realizaron el reclamo correspondiente y aguardan una solución para poder retomar la actividad habitual.

Licencias de conducir: por qué se suspendió la impresión y hasta cuándo durará

La Municipalidad de Rafaela confirmó que no se imprimirán licencias de conducir durante este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto.

El problema se originó por una falla en el insumo suministrado por el Gobierno nacional, lo que impide completar la emisión física de los carnets.

Desde el municipio señalaron que ya se efectuó el reclamo ante las autoridades correspondientes y que el servicio será restablecido una vez solucionado el inconveniente con el material necesario.

Licencias de conducir: suspenden la emisión en Rafaela por falta de un insumo clave del Gobierno nacional ChatGPT

¿Qué trámites de licencia de conducir siguen funcionando con normalidad?

Aunque la impresión de los registros quedó paralizada, los exámenes psicofísicos no fueron suspendidos . Las personas que ya cuentan con un turno asignado podrán presentarse y realizar la evaluación de acuerdo con la programación establecida.

De esta manera, la interrupción alcanza específicamente a la impresión de las licencias de conducir y no al desarrollo de los exámenes psicofísicos previstos para estos días.

Qué pasará con los conductores que necesitan renovar su licencia de conducir en Rafaela

Quienes necesiten completar la renovación u obtener su licencia de conducir deberán tener en cuenta que la impresión de los carnets se encuentra temporalmente suspendida. La Municipalidad informó que aguarda la reposición o solución del inconveniente nacional para normalizar el servicio.

Por el momento, la medida tiene vigencia hasta el jueves 20 de agosto inclusive, mientras el Departamento de Licencia de Conducir continúa gestionando una respuesta que permita volver a imprimir los registros.