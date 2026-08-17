La modificación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 mediante el Decreto 196/2025 hace más de un año ha configurado de manera significativa las condiciones y requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina.

Los conductores deben cumplir con ciertas exigencias, tales como la edad, los controles médicos y la validez del registro. Esta decisión afecta particularmente a los adultos mayores de 65 años o más, quienes deben superar un test adicional para obtener el registro.

¿A quiénes ya no se les permitirá renovar su licencia de conducir?

La normativa establece que todos los individuos mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia.

Sin la obtención de este certificado, la renovación será denegada, lo que resultará en que el conductor no cuente con un registro válido para circular. Según la normativa municipal, además del examen psicofísico, se podrá exigir:

Examen teórico,

Examen práctico,

Validación de antecedentes en el sistema oficial.

¿Cuál es la duración del carnet según la edad según el Decreto 196/2025?

Con el Decreto 196/2025, se establece la validez del carnet de la siguiente manera:

Menores de 21 años: 5 años de validez.

De 21 a 65 años: 5 años de validez.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

¿Qué evaluaciones incluye el nuevo psicofísico para renovar el carnet?

El psicofísico constituye actualmente un requisito esencial para la renovación del carnet, independientemente de la edad o la categoría del vehículo. Este proceso abarca diversas evaluaciones:

visuales,

auditivas,

cognitivas,

motrices,

clínicas generales.

¿Cómo opera la licencia digital?

La credencial digital se establece como el documento principal. Para su activación, se requiere: