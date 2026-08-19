Oficial y confirmado | El Gobierno revisará caso por caso y anulará la licencia de conducir de los conductores que hayan reiterado estas infracciones

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Los conductores en Colombia pueden perder temporal o definitivamente su licencia de conducción cuando incurren en determinadas conductas contempladas por el Código Nacional de Tránsito. La consecuencia depende del tipo de infracción, los antecedentes y la reincidencia.

La legislación diferencia entre suspensión y cancelación de la licencia. Mientras la primera impide conducir durante un período determinado, la segunda supone la pérdida del documento y se encuentra reservada para causales específicas establecidas por la ley.

Una de las situaciones que puede generar consecuencias sobre la licencia es la reincidencia. Se establece que haber cometido más de una falta a las normas de tránsito dentro de un período de seis meses se considera reincidencia y da lugar a una suspensión por seis meses. Si se produce una nueva reincidencia, la sanción se duplica.

¿Qué infracciones pueden provocar la cancelación de la licencia?

El artículo 26 del Código Nacional de Tránsito establece específicamente las situaciones en las que una licencia puede ser cancelada. Entre ellas se encuentran:

Reincidir conduciendo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas.

Reincidir en la prestación de servicio público de transporte con un vehículo particular sin una causa que lo justifique.

Utilizar una licencia de conducción mientras se encuentra suspendida.

Obtener la licencia por medios fraudulentos.

Una decisión judicial o una imposibilidad física o mental permanente para conducir, en los términos previstos por la ley.

En materia de alcohol y sustancias psicoactivas, además, existen sanciones específicas según el grado y los antecedentes. La normativa contempla incluso la cancelación de la licencia ante determinados supuestos de reiteración, además de multas, inmovilización del vehículo y otras medidas.

¿Qué pasa si un conductor comete más de una infracción en seis meses?

Este es uno de los puntos importantes de la normativa colombiana. El artículo 124 considera reincidente a quien haya cometido más de una infracción de tránsito en un período de seis meses.

Oficial y confirmado | El Gobierno revisará caso por caso y anulará la licencia de conducir de los conductores que hayan reiterado estas infracciones Imagen creada con IA

El Ministerio de Transporte ha aclarado que no necesariamente deben ser dos infracciones iguales, si una persona incurre en dos faltas dentro de ese lapso, la segunda configura reincidencia. La consecuencia general prevista es la suspensión de la licencia durante seis meses y, ante una nueva reincidencia, el período se duplica.

Esto significa que acumular infracciones no provoca automáticamente la cancelación definitiva de la licencia. Para llegar a esa consecuencia deben configurarse alguna de las causales específicas establecidas por el Código.