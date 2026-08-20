Tras años de encierro, 30 felinos rescatados del ex Zoo Luján llegaron a sus nuevos hogares: empieza la adaptación

Encontrar trabajo en Argentina requiere cada vez más de una búsqueda activa en distintos espacios. Las plataformas digitales se convirtieron en una de las principales herramientas para encontrar oportunidades laborales, aunque no son la única alternativa que utilizan los candidatos.

Un informe de Randstad Employer Brand Research 2026 analizó los canales que más utilizan las personas que buscan empleo y encontró tres opciones que se destacan por encima del resto: LinkedIn, las redes sociales y los portales de empleo.

Los 3 lugares donde más conviene buscar trabajo en Argentina

LinkedIn encabeza las preferencias de los candidatos, ya que el 55% de las personas consultadas lo utiliza para buscar nuevas oportunidades . La plataforma permite encontrar búsquedas, seguir empresas y mantener un perfil profesional actualizado.

LinkedIn encabeza las preferencias de los candidatos, ya que el 55% de las personas consultadas lo utiliza para buscar nuevas oportunidades. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El segundo lugar corresponde a las redes sociales, utilizadas por el 53% de los candidatos. Muchas oportunidades pueden difundirse directamente a través de estos espacios, especialmente mediante publicaciones de empresas y profesionales.

En tercer lugar aparecen otros portales de empleo, con el 52%. Estos sitios permiten acceder a búsquedas de diferentes compañías y encontrar propuestas según el perfil, la experiencia o el tipo de puesto buscado.

Aunque las plataformas digitales concentran buena parte de la búsqueda, los contactos personales continúan siendo una herramienta importante para conseguir empleo. El informe muestra que las recomendaciones pueden abrir una puerta incluso antes de que una persona llegue a una entrevista.

De acuerdo con los datos de Randstad, el 26% de quienes consiguieron trabajo durante los últimos seis meses llegó al puesto mediante un referido. La cifra muestra que una búsqueda laboral no necesariamente comienza y termina en un portal de empleo.

Por ese motivo, además de enviar el CV a distintas empresas, mantener una red de contactos profesionales puede ampliar las posibilidades de encontrar una oportunidad. Avisar que se está buscando trabajo o retomar vínculos laborales anteriores también puede formar parte de la estrategia.

Qué canal gana importancia entre los trabajadores más jóvenes

Las preferencias no son iguales para todas las edades. Las redes sociales tienen una presencia especialmente fuerte entre los candidatos de la Generación Z, que utilizan estos espacios para conocer oportunidades y acercarse a posibles empleadores.

El informe señala que el 36% de los integrantes de la Generación Z que consiguió trabajo lo hizo mediante redes sociales, frente al 26% registrado entre los millennials. La diferencia marca un cambio en la manera de acceder a las primeras oportunidades laborales.

Sin embargo, el proceso de selección todavía depende del contacto directo. El 82% de los candidatos considera importante reunirse personalmente durante una etapa de la búsqueda, por lo que una postulación digital puede ser apenas el primer paso antes de llegar a una entrevista.