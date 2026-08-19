Alerta PAMI | Jubilados no podrán atenderse durante 24 horas: cuáles son las clínicas y sanatorios que suspenden el servicio.

Los afiliados de PAMI en Río Negro y Neuquén deberán prestar atención a una medida que impactará en la atención médica durante una jornada completa.

Distintas clínicas y sanatorios anunciaron la suspensión de servicios por 24 horas debido a reclamos vinculados a la situación financiera del sistema de prestaciones.

La decisión afectará únicamente a los pacientes de la obra social de los jubilados y pensionados, aunque se mantendrán las guardias y la atención de urgencias para garantizar la cobertura de los casos más críticos.

Qué clínicas y sanatorios suspenden la atención a afiliados de PAMI

La medida fue comunicada por centros de salud privados de Río Negro y Neuquén, que resolvieron interrumpir la atención programada para afiliados de PAMI durante 24 horas.

Según se informó, la suspensión alcanzará:

Consultas médicas programadas.

Estudios ambulatorios.

Prácticas no urgentes.

Turnos previamente asignados.

El comunicado lleva la firma de clínicas, sanatorios e instituciones médicas de las cuatro provincias.

Río Negro Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.

Neuquén : ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco.

Chubut : Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.

La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.

En cambio, continuarán funcionando:

Guardias médicas.

Servicios de emergencia.

Internaciones y tratamientos que no puedan ser postergados.

Los establecimientos argumentan que enfrentan dificultades económicas vinculadas a retrasos y diferencias en los pagos de las prestaciones, una situación que, aseguran, compromete el funcionamiento normal de los centros de salud.

La medida impactará especialmente en ciudades de ambas provincias donde PAMI concentra una importante cantidad de afiliados, muchos de ellos jubilados que utilizan regularmente estos servicios para controles, estudios y tratamientos.

Cuándo será la suspensión y qué deben hacer los afiliados

La interrupción de la atención está prevista por 24 horas, por lo que los afiliados que tengan turnos programados deberán consultar directamente con su clínica o sanatorio para conocer si serán reprogramados o si existe alguna modalidad alternativa de atención.

En este contexto, desde los centros de salud recomiendan:

Verificar el estado de los turnos antes de concurrir.

Comunicarse con la institución médica correspondiente.

Utilizar los canales oficiales de PAMI para resolver dudas.

Acudir únicamente a guardias en situaciones de urgencia.

Si bien la medida tiene una duración limitada, genera preocupación entre miles de beneficiarios que dependen de la atención médica habitual para controles y tratamientos.

No obstante, las guardias continuarán operativas y los casos urgentes seguirán siendo atendidos, por lo que la suspensión afectará principalmente a consultas y prácticas médicas programadas.

La situación reabre el debate sobre el financiamiento de las prestaciones de salud para los afiliados de PAMI, una cobertura que utilizan millones de jubilados y pensionados en todo el país.