Una nueva aplicación de pagos para comercios y monotributistas debuta en la Argentina. Fiserv anunció el lanzamiento de Clover App, que ofrece una cuenta virtual uniforme (CVU) para cobrar, administrar sus ventas y gestionar su dinero desde un solo lugar, de forma 100% móvil.

En la nueva app, se aceptarán pagos con QR, tarjetas, Pix, transferencia cuenta a cuenta y al alias.

En 2025 las transferencias inmediatas push aumentaron 25,6% en cantidades: más del 61% se realizó desde o hacia una Clave Virtual Uniforme (CVU). Dentro de ese dato, hay dos tipos de operaciones: las que efectivamente son transferencias de persona a persona y las que son pagos.

Comerciantes minoristas, como verdulerías, almacenes y minimercados, cobran cada vez más con ‘alias’. Son “pagos grises”: están dentro del sistema financiero, pero no tributan ni pagan comisiones.

Consultados sobre los “pagos grises”, desde Fiserv aseguraron que, si bien se podrán cursar transferencias al alias en las cuentas virtuales, harán observaciones a los comerciantes que registren una elevada cantidad de transacciones, con el objetivo que migren a otros métodos de pago.

App 100% móvil para pequeños comerciantes

En una sola plataforma, Clover App permite cobrar con múltiples medios (QR interoperable, tarjetas, Pix y más), gestionar dinero, ventas y movimientos en tiempo real, administrar usuarios, sucursales y cajas, y acceder a soluciones adicionales como solicitar una terminal Clover directamente desde la app.

“Hoy muchos comercios necesitan herramientas digitales, pero no tienen tiempo ni recursos para aprender sistemas complejos. Clover App nace para resolver ese problema: permitirles acceder al cobro en una cuenta virtual, ver su dinero y gestionar su negocio desde el celular, de manera inmediata”, señaló Juan de la Torre, SVP y General Manager para Latinoamérica Sur de Fiserv.

La alternativa es 100% móvil y está habilitada para los comercios que aún no cuentan con una terminal física. Así, responde a una necesidad concreta de pequeños y medianos comercios: simplificar la gestión diaria en un contexto de alta presión operativa.

“Sabemos que el principal desafío de los comercios es el tiempo. Por eso diseñamos una experiencia simple, intuitiva y accesible, que permita operar sin complejidad y enfocarse en hacer crecer el negocio”, agregó Juan de la Torre.

Flujo de caja y eficiencia

La aplicación ofrece una acreditación rápida de cobros y ofrece mayor visibilidad del flujo de dinero, con el saldo disponible y el saldo a cobrar siempre a la vista. Eso le da al comerciante opciones para operar y transferir fondos en el momento.

El lanzamiento es la puerta de entrada a futuras funcionalidades, incluyendo soluciones financieras adicionales como financiamiento y herramientas de inversión para comercios.