Las autoridades de tránsito continúan revisando la documentación y elementos de seguridad de los autos en los controles. Un requisito indispensable para todos los conductores que puede ser motivo de multa es no contar con un matafuegos cargado y ubicado correctamente en el habitáculo.

Tanto en los controles urbanos como en las rutas provinciales y nacionales, los inspectores verificarán la presencia y vencimiento del equipamiento de emergencia. No llevarlo o tenerlo vencido puede derivar en sanciones económicas y el rechazo inmediato de la VTV (Verificación Técnica Vehicular).

La normativa del matafuegos que muchos conductores pasan por alto

La normativa detalla que se deben cumplir tres requisitos indispensables para no ser multado:

Carga anual vigente: La carga del extintor tiene una validez de un año. Aunque el manómetro marque la aguja en la zona verde (con presión), si la tarjeta metálica o el sello de control tiene la fecha vencida, el elemento se considera en infracción. Soporte de seguridad en el habitáculo: El matafuegos debe ir fijado obligatoriamente en el interior del auto, al alcance del conductor (por lo general, debajo del asiento del acompañante), montado sobre un soporte metálico con traba de seguridad. Prohibición absoluta en el baúl: Llevar el matafuegos suelto en el baúl está prohibido y es pasible de multa. En caso de un choque frontal o vuelco, un extintor suelto en el baúl no se puede alcanzar a tiempo y, si va suelto dentro del habitáculo, se transforma en un proyectil mortal.

Los matafuegos para autos particulares deben ser de polvo químico seco ABC de 1kg y contar con la estampilla de homologación correspondiente.

Balizas portátiles: otro elemento de seguridad clave

Los agentes de tránsito también verificarán la presencia de dos balizas portátiles triangulares retrorreflectivas. Deben ser guardadas en un lugar de fácil acceso para ser desplegadas de inmediato en caso de una avería en la calzada o banquina (a 30 y 70 metros del vehículo detenido).