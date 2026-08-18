La Provincia de Buenos Aires podría modificar las condiciones para obtener, renovar o duplicar la licencia de conducir.

Un proyecto presentado en la Legislatura busca que las multas de tránsito impagas -entre otras deudas- no puedan impedir que una persona complete el trámite para obtener su registro.

La iniciativa propone modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y establecer una diferencia entre la aptitud para conducir y las obligaciones económicas que un ciudadano mantiene.

Si la propuesta avanza, tener infracciones pendientes no sería suficiente para bloquear la renovación de la licencia de conducir.

Adiós al libre deuda: qué cambiaría para sacar o renovar el registro

El proyecto, impulsado por el diputado bonaerense Juan Osaba, de La Libertad Avanza, plantea que los municipios no puedan exigir un certificado de libre deuda como requisito para iniciar, continuar o finalizar un trámite relacionado con la licencia de conducir.

La medida alcanzaría tanto a quienes quieran obtener el registro por primera vez como a quienes necesiten renovarlo o solicitar un duplicado. De esta manera, una deuda pendiente dejaría de estar vinculada directamente con la posibilidad de acreditar que una persona está habilitada para manejar.

La propuesta también contempla una situación particular: las infracciones que todavía no tienen una resolución firme. En esos casos, la autoridad podría informar al conductor sobre la existencia y el estado de las actuaciones, pero esa información no podría utilizarse como motivo para impedir que avance con el trámite.

licencia de conducir en la Provincia de Buenos Aires: un proyecto busca eliminar el libre deuda como requisito para obtener, renovar o duplicar el registro. Archivo

Multas impagas: por qué buscan separar las deudas de la capacidad para conducir

Uno de los principales argumentos del proyecto es que tener una deuda o una multa pendiente no demuestra que una persona carezca de las condiciones necesarias para manejar .

Para sus impulsores, la licencia de conducir debe acreditar exclusivamente que el conductor cumple con los requisitos vinculados con su aptitud para conducir.

El planteo también apunta a evitar que una persona quede imposibilitada de renovar su registro por una infracción que todavía se encuentra en discusión y no cuenta con una resolución definitiva. Según la iniciativa, primero debería determinarse la responsabilidad correspondiente antes de utilizar esa situación como fundamento para bloquear un trámite.

¿Las multas desaparecerían si se aprueba el proyecto?

No. Si la iniciativa se convierte en ley, las deudas y multas no quedarían automáticamente perdonadas . El cambio estaría relacionado con la forma en que el Estado puede exigir su pago.