Atención conductores: AUBASA instalará 4 nuevos radares en la Ruta 2 y ya se sabe dónde estarán

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) puso en marcha un plan de seguridad vial para sumar nuevos equipos de control de velocidad sobre la Ruta 2.

La compañía abrió una licitación por 100.000 dólares para adquirir, montar y poner en funcionamiento cuatro tótems detectores de última tecnología que estarán ubicados en el partido de La Plata, en una de las zonas con mayor tasa de siniestralidad.

La iniciativa busca frenar los constantes accidentes de tránsito en un tramo crítico de la traza que conecta la Capital Federal con la Costa Atlántica.

Los nuevos dispositivos contarán con capacidad para controlar varios carriles de forma simultánea y advertir de manera directa a los automovilistas cuando superen las velocidades máximas permitidas.

Dónde estarán ubicados y cómo funcionarán

Los cuatro tótems preventivos quedarán instalados a la altura de la localidad de El Peligro.

Dos de los equipos se colocarán en los kilómetros 43 y 46 en sentido ascendente hacia Mar del Plata, mientras que los dos restantes se ubicarán en los kilómetros 45 y 47 en sentido descendente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El sistema funcionará mediante carteles LED con un código de tres colores visible a más de 100 metros de distancia.

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Si el vehículo circula dentro de la regla, la velocidad se mostrará en verde; si se aproxima al límite, en amarillo; y si comete una infracción por exceso de velocidad, el panel lo exhibirá en color rojo para exigir una desaceleración inmediata.

Cuándo entran en funcionamiento los nuevos controles

El proceso de licitación tendrá la apertura de ofertas a principios de septiembre. Una vez adjudicado el contrato bajo la modalidad “llave en mano”, la empresa contratista dispondrá de un plazo operativo de 30 días para completar el montaje de las estructuras antivandálicas, la configuración técnica y la puesta en marcha definitiva.