Este jueves, 20 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0904 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

1° 0904 11° 5855 2° 9370 12° 5512 3° 6796 13° 7460 4° 7731 14° 5766 5° 7372 15° 7116 6° 1277 16° 6984 7° 8343 17° 4371 8° 2768 18° 1571 9° 1148 19° 3094 10° 9746 20° 5244

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, refugio emocional y necesidad de intimidad; invita a detenerse y recargar energía.

Su estado refleja tu interior: una cama desordenada indica inquietud o conflictos y una cama limpia sugiere paz y renovación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.