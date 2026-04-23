El grupo de aerolíneas Lufthansa comenzará a cobrar a los pasajeros que quieran adicionar equipaje de mano en sus vuelos de corta y media distancia. A partir de ahora, los clientes sólo tendrán incluido un bolso pequeño de elementos personales o mochila. Este jueves, las aerolíneas parte de la corporación como son Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlinesm Discover Airlines, Lufthansa City Airlines y Air Dolomiti informaron que ofrecerán en algunos recorridos una nueva tarifa de vuelos económica básica en la que sólo se podrá llevar a bordo un bolso para un portátil de las siguientes medidas: Los pasajes de avión con esta tarifa Economy Basic se introducirá gradualmente en rutas seleccionadas y se podrán reservar a partir del 28 de abril para vuelos a partir del 19 de mayo. Según explicaron desde Lufthansa los nuevos precios de equipaje de mano forma parte de una estrategia de ofrecer pasajes con tarifas más atractivas para viajeros de un día y que no deseen llevar equipaje de mano. Por lo tanto, las personas que quieran llevar carry on o equipaje despachado deberán pagar más dinero por el servicio. La tarifaria mejorada que lanzó la compañía alemana permitirá ahora una “selección clara y transparente adaptada a las necesidades individuales” de los pasajeros. También afirmaron que la empresa mejorará la tarifa Light existente. Más adelante, los viajeros se beneficiarán de la opción de cambiar su reserva pagando una tarifa adicional, con el objetivo de incrementar la flexibilidad y la seguridad. Se estima que esta medida busca mejorar las ofertas de compañías low cost en Europa como Ryanair, Easyjet y Vueling o las que utilizan algunas tradicionales como Air France. En los últimos días, ante el considerable aumento del precio del combustible a causa de la guerra de Irán y de las “crecientes dificultades derivadas de los conflictos laborales”, Lufthansa implementó una estrategia corporativa que consiste en la reducción del programa de vuelos en rutas de corto, medio y largo recorrido. Como primera medida, el grupo retiró los 27 aviones operativos de Lufthansa CityLine para “reducir aún más las pérdidas de la aerolínea, que actualmente registra pérdidas”. En la segunda fase, reducirán la capacidad de largo recorrido en un total de seis aviones intercontinentales al finalizar el programa de vuelos de verano. Para ello, los cuatro Airbus A340-600 restantes abandonarán la flota en octubre, poniendo fin definitivamente a la era de este modelo en Lufthansa. Además, dos Boeing 747-400 permanecerán en tierra a partir de octubre durante el próximo invierno. En invierno 2026/27, se dará el tercer paso con una reducción de la capacidad de la marca principal Lufthansa, como parte de la consolidación prevista del tráfico de corto y medio recorrido en seis centros de operaciones del grupo, indicaron. El grupo también inauguró su nueva clase Business Premium XXL, tras la modernización de sus ocho aviones Airbus A380. El mantenimiento consistió en la instalación de una clase Business completamente nueva en su avión más grande. Según estiman de Lufthansa, a futura la clase Business del A380 ofrecerá “aún más comodidad y privacidad en un nuevo nivel premium”, gracias a la incorporación de los nuevos asientos Thompson que tienen un ancho de 58 cm, una longitud de cama de al menos dos metros y separadores flexibles. Una de las particularidades es que cada uno de los 68 asientos es directamente de la nueva clase Business será accesible desde el pasillo. También la aerolínea mejoró el sistema de entretenimiento a bordo con la instalación de una pantalla Panasonic de 18 pulgadas e incluyó en servicios tales como: Por último incorporó un mapa interactivo en 3D, sonido con calidad cinematográfica, cámaras de vuelo y una nueva interfaz de usuario intuitiva en todas las clases.