La conocida aerolínea low cost Ryanair anunció el pasado miércoles que modificó el tiempo de facturación y entrega de equipaje en todos los aeropuertos donde operan. La medida entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre con el objetivo de facilitar los trámites de los pasajeros. La aerolínea Ryanair anunció que los servicios de entrega y facturación de equipaje cerrarán 60 minutos antes de la salida programada de los vuelos, frente al actual plazo de 40 minutos. La empresa irlandesa explicó mediante un comunicado que la medida dará más tiempo a los pasajeros para realizar los trámites de seguridad y pasaporte. La decisión fue anunciada luego de que en las últimas semanas un grupo de pasajeros perdió sus vuelos por quedarse “atrapados en las colas”. La compañía líder en volumen de usuarios en Europa detalló en su página web oficial que los pasajeros que no realicen la entrega a tiempo quedarán expuestos a que “se les deniegue el embarque sin derecho a reembolso”. En la misma línea, recordaron que los clientes seguirán disponiendo de dos horas antes de la salida del vuelo para efectuar la facturación en línea, la cual es la única manera posible tras la eliminación de las tarjetas de embarque físicas. El director de Ryanair, Dara Brady, destacó que el pequeño cambio de 20 minutos permitirá a los viajeros “disponer de más tiempo para pasar los controles de seguridad y de pasaportes del aeropuerto y llegar a su puerta de embarque a tiempo”. Informes realizados en el Reino Unido señalan que hubo un incremento en los pasajeros que se retrasan y pierden vuelos por las nuevas normas fronterizas incluidas en el sistema de entradas y salidas dispuestas por la Unión Europea. El nuevo sistema obliga a las personas procedentes de países externos a registrar huellas dactilares y tomarse fotografías para ingresar al Espacio Schengen.