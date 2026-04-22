Este martes una importante aerolínea europea anunció la cancelación de 20.000 vuelos. Se trata de Lufthansa, que tomó la decisión ante una posible escasez mundial de combustible debido al incremento en el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Los servicios afectados incluyen rutas europeas y de cabotaje. La aerolínea de bandera alemana emitió un comunicado en el que detalló los motivos y hasta cuándo se extenderá la medida. La aerolínea indicó que la medida se extenderá hasta octubre. Desde la empresa argumentaron que se busca ahorrar ese insumo y garantizar el resto de sus operaciones, informó el Financial Times. La interrupción de los servicios arrancó el lunes, con la suspensión de 120 vuelos. Además, durante la misma jornada se anunció la supresión de las rutas no rentables desde Múnich y Fráncfort hasta el final del verano europeo. En un comunicado difundido en las últimas horas, Lufthansa sostuvo que la cancelación de los 20.000 vuelos “equivale a aproximadamente 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones, cuyo precio se ha duplicado desde el estallido del conflicto con Irán”. Según argumentó la empresa alemana, el plan, que se implementará durante el verano europeo, se publicaría a “finales de abril o principios de mayo” e incluiría “optimizaciones de la oferta de corta distancia para toda la temporada de verano, asegurando así la estabilidad del horario para el período del plan de vuelo”. Los recortes impulsados por Lufthansa se confirmaron luego de la reunión que mantuvieron el martes los ministros europeos de transporte en la que discutieron los planes para evitar que la región se quede sin combustible para aviones. Es que, horas antes, la Agencia Internacional de la Energía advirtió a la región que le quedaban “menos de seis semanas de suministros”. Por ese motivo, la Unión Europea (UE) indagó si podría obtener combustible para aviones estadounidenses alternativos, que no se usa habitualmente en Europa. “Esta medida podría permitir que las aerolíneas tomen grandes cantidades de combustible fuera de la región”, señaló desde el Comisionado de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas. “Además, se podrían obviar algunos requisitos para que las aerolíneas utilicen franjas horarias de despegue en los aeropuertos que están diseñadas para evitar que las utilicen la capacidad disponible”, agregó sobre las medidas posibles. La Comisión Europea anunciará, entonces, este miércoles los planes para controlar mejor las existencias de combustible para aviones y potencialmente distribuirlo entre los estados miembros. En sintonía con la decisión de Lufthansa, Delta Airlines anunció este mes que intentará recuperar mil millones de dólares en costos cortando rutas no rentables, lo que representa un 3,5% de su red total, consignó Financial Times.