Se despide el equipaje de mano: achican las medidas del artículo personal de este listado de aerolíneas (foto: archivo).

En esta noticia Qué equipaje es gratis y cuál siempre se cobra

El precio del vuelo suele ser solo el comienzo. En 2026, uno de los gastos que más sorprende a los pasajeros es el equipaje, sobre todo cuando se desconocen las reglas de cada aerolínea o se llega al aeropuerto sin haberlas revisado.

Entender qué está incluido y qué no, según la tarifa elegida, puede marcar una diferencia importante en el costo total del viaje .

Qué equipaje es gratis y cuál siempre se cobra

El artículo personal —mochila pequeña, bolsa de mano o portafolio— entra sin costo en todas las aerolíneas y va debajo del asiento.

Entender qué está incluido y qué no, según la tarifa elegida, puede marcar una diferencia importante en el costo total del viaje.

El equipaje de mano tipo carry-on, con un peso máximo de entre 8 y 10 kg, generalmente también es gratuito; de hecho, la Ley de Aviación Civil mexicana lo reconoce como un derecho en muchos casos, aunque depende de la tarifa contratada.

El equipaje documentado, el que viaja en bodega con un límite de entre 23 y 25 kg por pieza, casi siempre tiene costo adicional en las tarifas básicas o económicas.

Cuánto cobran Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus en 2026

Las tarifas varían según ruta, temporada y aerolínea:

En Aeroméxico, documentar la primera maleta puede costar entre $700 y $900 MXN, y la segunda entre $900 y $1,200 MXN, aunque algunas tarifas superiores la incluyen sin cargo.

En Volaris, la primera maleta documentada oscila entre $600 y $1,000 MXN, y el equipaje de mano puede cobrarse por separado desde $200 MXN.

Viva Aerobus aplica un modelo donde prácticamente todo tiene precio individual; la primera maleta va de $500 a $900 MXN, salvo que se contrate un paquete que ya la incluya.

Sin las precauciones adecuadas, el equipaje puede costarte más que el boleto en avión. Freepik

En los tres casos, comprar el equipaje al momento de reservar en línea resulta más barato que pagarlo en el aeropuerto.