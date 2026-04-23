La política de equipaje de mano en Europa acaba de cambiar de forma significativa. Lufthansa, uno de los grupos aéreos más importantes del continente, confirmó que comenzará a cobrarlo en una nueva tarifa básica que se aplicará en vuelos de corto y medio recorrido. Esta medida tiene lugar en medio de los recortes de vuelos que anunció la compañía alemana. Ahora, una nueva determinación cambiará los vuelos con un servicio que permitirá únicamente llevar a bordo un bolso o una mochila pequeña sin costo adicional. Según informó la propia compañía, esta tarifa económica básica solo permitirá subir a la cabina un bolso para portátil o una mochila con un tamaño máximo de 40 x 30 x 15 centímetros. Cualquier otro tipo de equipaje de mano, incluido el tradicional carry-on, deberá abonarse como extra. Los pasajes bajo este esquema podrán reservarse a partir del 28 de abril, mientras que la medida entrará en vigencia para vuelos programados desde el 19 de mayo. La decisión se aplicará en algunas rutas específicas y abarcará a todas las aerolíneas que integran el grupo Lufthansa. La nueva política no se limitará únicamente a Lufthansa: también alcanzará a Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines y Air Dolomiti, que se alinean con la estrategia comercial del grupo con la de compañías tradicionales como Air France y con aerolíneas de bajo costo como Ryanair, EasyJet y Vueling. Desde la empresa explican que esta tarifa busca atraer a viajeros de un solo día o pasajeros que no necesitan equipaje de mano, ofreciéndoles precios más bajos, mientras que quienes requieran mayor capacidad deberán pagar un suplemento. Esta decisión llega en un contexto especialmente complejo para la aviación europea. Precisamente, Lufthansa anunció recientemente la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre, lo que equivale aproximadamente al 1% de su capacidad operativa, con el objetivo de ahorrar combustible ante la fuerte suba del precio del queroseno. La compañía estima un ahorro de 40.000 toneladas de combustible, en un escenario donde el precio del queroseno en Europa se ha más que duplicado, pasando de alrededor de 700 dólares a fines de 2025 a cerca de 1600 dólares en 2026. Esta situación, agravada por la guerra y la dependencia europea de las importaciones, está forzando a múltiples aerolíneas a reducir rutas y ajustar costos.