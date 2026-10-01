La alerta sanitaria 324-2026 fue publicada en Bogotá el 30 de septiembre de 2026.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la comercialización de GLAM HAIR BY BRENDA BIO MASCARILLA RESTAURADORA, un producto cosmético que, según la entidad, no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) necesaria para ser vendido legalmente en Colombia.

La alerta sanitaria 324-2026, publicada en Bogotá el 30 de septiembre de 2026, señala que el producto fue detectado a partir de denuncias y acciones de vigilancia sanitaria. La entidad indicó que la mascarilla se promocionaba y comercializaba a través de redes sociales, específicamente Instagram.

¿Por qué el Invima declaró ilegal esta mascarilla para el cabello?

De acuerdo con el Invima, el producto no tiene NSO ni registro sanitario, requisito necesario para su comercialización en el territorio nacional. Por esta razón, la entidad lo identificó como un producto cosmético fraudulento, cuya venta es ilegal en el país.

En la alerta, el Invima explica que la ausencia de esta notificación implica que no existen garantías suficientes sobre diferentes aspectos relacionados con el producto .

La entidad advierte textualmente que los cosméticos que no cuentan con la notificación sanitaria obligatoria “ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan”, debido a que no hay garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Además, el Invima señala que tampoco se puede garantizar el cumplimiento de las exigencias relacionadas con su composición, origen, fabricación, calidad y almacenamiento.

¿Cuál es la mascarilla que alertó el Invima en Colombia?

El producto señalado en la alerta sanitaria es:

Nombre: GLAM HAIR BY BRENDA BIO MASCARILLA RESTAURADORA

Identificación interna: C-A-26-09-66.

Registro sanitario: sin NSO o Registro Sanitario.

Fuente de la alerta: denuncia.

Canal de comercialización detectado: redes sociales, específicamente Instagram.

El Invima también advierte que se desconoce la cadena de comercialización del producto. Esto significa que tampoco existe información suficiente que permita establecer si fue transportado y almacenado bajo las condiciones adecuadas.

El Invima también solicitó que cualquier hallazgo relacionado con esta mascarilla sea informado a la entidad. INVIMA

¿Qué recomienda el Invima si está usando esta mascarilla?

La recomendación para las personas que tengan o estén utilizando GLAM HAIR BY BRENDA BIO MASCARILLA RESTAURADORA es suspender inmediatamente su uso.

El Invima fue enfático en este punto y estableció como medida para la comunidad que, si una persona está utilizando el producto, “suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud”.

Asimismo, la entidad pidió a los consumidores reportar los lugares o personas que distribuyan o comercialicen la mascarilla a través de los canales habilitados en su página web.

Por tratarse de un producto sin la correspondiente notificación sanitaria, la recomendación es no adquirirlo ni continuar utilizándolo.

¿Qué deben hacer los vendedores de la mascarilla alertada por el Invima?

La alerta también establece medidas dirigidas a los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores.

Los responsables de estos establecimientos deben abstenerse de distribuir o comercializar el producto identificado como fraudulento. De lo contrario, pueden quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fueron llamadas a realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda estar siendo comercializado o utilizado el producto.