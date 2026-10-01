Meta acumula más de 12.000 casos de dengue registrados durante 2026.

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El dengue mantiene en alerta al departamento del Meta, donde aumentaron los contagios y las autoridades sanitarias reforzaron las medidas de prevención para intentar frenar la propagación de la enfermedad.

En lo que va de 2026 se contabilizaron 12.198 casos de dengue en el departamento. De acuerdo con la información disponible, esta cifra convierte al Meta en la región con mayor cantidad de contagios registrados en el país.

La situación también genera preocupación por las muertes. Hasta el momento se reportaron 13 fallecimientos, de los cuales siete fueron confirmados como consecuencia del dengue . Los otros seis continúan bajo estudio para establecer si estuvieron relacionados con la enfermedad.

¿Qué están haciendo las autoridades ante el aumento del dengue?

Frente al incremento de casos, las autoridades intensificaron las jornadas de prevención, principalmente en sectores populares de Villavicencio.

Una de las estrategias implementadas lleva el nombre de “Abre tu llave y lava tu tanque”. Los equipos de salud recorren las viviendas para limpiar y desinfectar los tanques utilizados para almacenar agua.

Durante las visitas también entregan jabón para realizar la limpieza y dejan una pastilla destinada a evitar la reproducción del mosquito.

El objetivo es eliminar los lugares donde queda agua acumulada, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos del mosquito que transmite el dengue.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Las autoridades también pidieron estar atentos a los síntomas y buscar atención médica antes de que el cuadro pueda empeorar.

Entre las manifestaciones mencionadas se encuentran el dolor de cabeza y los brotes o alteraciones en la piel, además de otros síntomas relacionados con la infección.

El dolor de cabeza y las alteraciones en la piel se encuentran entre las señales mencionadas por las autoridades. Shutterstock

Ante la aparición de estas señales, la recomendación es buscar orientación médica y mantener reposo. Para tratar la fiebre o el malestar, las autoridades mencionan el uso de acetaminofén, siempre siguiendo las indicaciones correspondientes. También se recomienda evitar la automedicación y no recurrir únicamente a remedios caseros cuando los síntomas continúan o empeoran.

En caso de que el estado de salud se complique, la persona debe acudir a un centro asistencial para recibir una valoración médica.

¿Cómo prevenir la reproducción del mosquito?

Una de las principales medidas es prestar atención a los lugares de la vivienda donde puede acumularse agua , especialmente los tanques de almacenamiento.

Las jornadas que se realizan en Villavicencio apuntan justamente a limpiar y desinfectar estos espacios para evitar que se conviertan en lugares adecuados para la reproducción del mosquito.

Las autoridades mantienen las tareas de prevención ante el número de casos registrado durante el año y llaman a consultar a los servicios de salud frente a síntomas que puedan estar relacionados con la enfermedad.