Muchas personas utilizan tintes químicos para combatir la aparición de las canas o frenar el desgaste natural del pelo. Sin embargo, estos productos pueden dañar la fibra capilar con el tiempo y debilitar el cabello desde la raíz. Por eso, creció mucho el interés por alternativas saludables que resuelvan el problema desde el interior del organismo.

En este sentido, hay una vitamina fundamental que previene la decoloración capilar temprana y promueve un pelo mucho más fuerte y brilloso. Según una investigación publicada en el British Journal of Dermatology, la deficiencia de este nutriente se relaciona de forma directa con el encanecimiento prematuro y con la caída acelerada del cabello.

¿Qué vitamina evita las canas y en qué alimentos se encuentra?

La vitamina que ayuda a la salud capilar es la B12, también llamada cobalamina por los especialistas en salud. Este componente interviene en el metabolismo celular y ayuda a conservar la melanina, el pigmento natural que otorga color al cabello, según contaron en el estudio los autores del trabajo.

Sin embargo, el cuerpo no produce esta sustancia por sí solo, por lo que resulta imprescindible incorporar este nutriente a través de la dieta diaria. La cobalamina está presente principalmente en alimentos de origen animal como la carne de vaca, el pollo, el salmón y los huevos. Además, este nutriente se puede obtener a través de lácteos como la leche entera y el queso mozzarella, o en vegetales como la espinaca.

¿Cómo ayuda esta vitamina a la salud capilar?

El estrés oxidativo producido por la radiación solar y el envejecimiento desacelera el metabolismo de los folículos pilosos. Cuando disminuyen las reservas celulares, el cabello pierde su tono original y se vuelve quebradizo. De esta manera, nutrir la raíz capilar con cobalamina permite retrasar este envejecimiento prematuro de forma segura y natural.

La vitamina B12 se encuentra presente en distintos alimentos de origen animal.

El estudio explica que una alimentación balanceada combinada con este nutriente logra devolverle el brillo y la suavidad al pelo. Así, este hábito evita el uso recurrente de tintes agresivos que estropean la estructura capilar.

¿Qué otros beneficios aporta la vitamina B12 para la salud integral?

Más allá del aspecto del pelo, la vitamina B12 desempeña un rol crucial en la formación de glóbulos rojos. Según la biblioteca médica MedlinePlus, niveles adecuados de este nutriente previenen el desarrollo de anemias y mantienen el cuerpo con energía suficiente. Por este motivo, su consumo regular apoya el funcionamiento óptimo de todo el organismo.

Además, esta sustancia contribuye al mantenimiento del sistema nervioso central y protege la función neuronal. El nutriente ayuda a procesar las proteínas que las células necesitan para regenerar tejidos corporales dañados. Por lo tanto, asegurar su dosis diaria mejora la vitalidad general y previene el deterioro oxidativo de la piel.