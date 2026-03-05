La Secretaría de Educación confirmó que la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026 comenzará el 16 de marzo, una convocatoria dirigida a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país. El programa otorga 12 cuotas mensuales de $ 81.685, monto que es liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El objetivo es acompañar la trayectoria académica de estudiantes que se formen en áreas vinculadas con sectores clave de la economía. Para la nueva convocatoria se prevé la asignación de 36.000 becas, priorizando primero a los estudiantes que ya forman parte del programa y soliciten la renovación. Luego se distribuirán los cupos restantes entre quienes se inscriban por primera vez y cumplan con los requisitos establecidos. El proceso de inscripción se realizará completamente de manera online mediante la plataforma oficial del programa, utilizando el usuario y la contraseña de Mi Argentina. Durante el registro, los estudiantes deberán completar información personal, académica y socioeconómica para que el sistema evalúe su situación. La convocatoria se organizará en dos etapas, diferenciando a quienes ya reciben el beneficio de quienes buscan acceder por primera vez. De acuerdo con el cronograma informado por la Secretaría de Educación, los resultados de las renovaciones se publicarán hacia fines de marzo. Para poder acceder a las Becas Manuel Belgrano, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, los cuales son fundamentales al momento de aplicar en el beneficio. De tal modo, los requisitos son: Además, los aspirantes no deben haber finalizado una carrera de grado ni encontrarse únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales. Las Becas Manuel Belgrano están orientadas a carreras vinculadas con áreas consideradas prioritarias para el crecimiento económico y tecnológico del país. Las principales áreas incluidas son: