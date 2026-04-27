El presidente Javier Milei vuelve al kilómetro cero del liberalismo argentino, la cena de la Fundación Libertad, después de su ausencia en 2025. Con la esperada presencia del expresidente Mauricio Macri en el auditorio, en un momento de tensión entre una parte del PRO y La Libertad Avanza, las palabras del mandatario y sus definiciones generan tensión y expectativa por igual. La Fundación Libertad se consolidó en la última década como una de las usinas predilectas del pensamiento liberal en Argentina y el puente natural entre el establishment empresarial y el poder político que representa a esta corriente de ideas. Tal fue su crecimiento que se expandió de su base original en Rosario a la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país conforme el pensamiento liberal se expandió por el mapa político argentino. En la previa del convite programado para las 19 en los salones Tito y Fresno de Goldencenter, en el complejo Parque Norte, el director de audiovisuales del gobierno libertario, Santiago Oría, prometió una participación “monumental” del jefe de Estado. “El Presidente va a dejar mudo al Círculo Rojo”, auguró en su cuenta de Twitter. Fuentes vinculadas a la organización de la cena confirmaron a El Cronista la presencia de la senadora Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa). Respecto a la presencia de Macri, desde la Fundación descontaban su presencia. Al momento de publicación, desde el entorno del líder del PRO no daban aún una confirmación formal sobre el exmandatario, un habitué de este tipo de reuniones y en algún momento la figura de mayor convocatoria en el espacio. Fundada en Rosario en 1988 por Gerardo Bongiovanni, la Fundación Libertad pasó de ser una organización regional a convertirse en una terminal clave de la red internacional Atlas Network, conectando a la dirigencia local con figuras como Mario Vargas Llosa o José María Aznar. De hecho, la participación de estas figuras internacionales marcó otras galas del think tank en el pasado. Lo que en sus orígenes tomó cuerpo como una iniciativa de empresarios rosarinos para difundir las ideas de Juan José Alberdi y la Escuela Austríaca, hoy ya adquirió la forma de una estructura que nuclea a más de 200 empresas privadas y funciona como una academia de formación para cuadros técnicos. La “Cena Anual” constituye, de hecho, uno de los eventos donde convergen personajes del mundo político y empresarial de los más trascendentes del país para el paradigma liberal en Argentina Hacia el interior de ese universo político, hay quienes lo ven como la tribuna predilecta para validar liderazgos y trazar las hojas de ruta de las reformas pro-mercado, si bien en el último tiempo se abrieron nuevas usinas que le disputan esa certificación y el financiamiento ligado. Durante el ascenso de Macri en la carrera hacia la Presidencia, el líder del PRO y la Fundación Libertad se retroalimentaron como parte del mismo espacio ideológico. Entre 2025 y 2019, el entonces mandatario aprovechó este foro para legitimar su agenda de “sinceramiento” económico y reinserción global. Fue en sus salones donde recibió el respaldo de la intelectualidad liberal cuando las variables económicas flaqueaban, presentándose como el ejecutor de las ideas que la Fundación pregonaba desde los ’80. De igual modo, tras dejar el poder, la Fundación fungió como un refugio donde Macri presentó su libro Primer Tiempo y mantuvo viva su centralidad política ante el empresariado junto a otros exmandatarios extranjeros, para sostener su perfil de líder regional. Por su parte, la llegada al poder de Javier Milei reconfiguró el mapa de relaciones con la Fundación. Si el liderazgo más tradicional de Gerardo Bongiovanni encontraba un puente con Macri, el sobrino del fundador y diputado Alejandro Bongiovanni se convirtió ahora en un vaso comunicante con el poder libertario, tras saltar oficialmente de las filas amarillas a la bancada violeta. “Si Macri fue el socio institucional, Javier Milei es el hijo pródigo del marco teórico de la Fundación“, describió a este medio un habitué de los convites. El economista mutó de panelista a orador principal de las galas, con citas a gran parte de los economistas favoritos en las bibliotecas de sus socios. Lo hizo en 2024, con un discurso cargado de tecnicismo pero también de despecho contra los economistas tradicionales del establishment y todo apunta a que en esta ocasión buscará reforzar esa centralidad. Para una parte de la organización, la que abraza con más compromiso las ideas libertarias desde diciembre de 2023, Milei representa lo que Macri no pudo consumar: la “batalla cultural” ganada.