Este miércoles iniciaron los depósitos correspondientes a las Becas Benito Juárez, junto con los apoyos de Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Gertrudis Bocanegra. El anuncio fue realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los pagos se realizarán de forma escalonada, por lo que no todos los beneficiarios recibirán el dinero el mismo día. La distribución depende de un criterio específico que los estudiantes deben revisar para conocer cuándo les corresponde cobrar. El depósito de las Becas Benito Juárez se organiza con base en la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Este sistema permite ordenar los pagos y evitar saturaciones en el proceso de dispersión. De esta forma, los estudiantes deben identificar la letra con la que inicia su apellido para saber en qué día recibirán el dinero. Quienes tengan las primeras letras del abecedario son, en general, los primeros en cobrar. Este esquema aplica también para los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, que se pagan de manera simultánea. La SEP recomienda estar atentos al calendario oficial para evitar confusiones o retrasos en el cobro. Los depósitos se realizan directamente en las cuentas o tarjetas asignadas a cada beneficiario. Por eso, es fundamental asegurarse de que los datos estén actualizados. En caso de no ver reflejado el pago en la fecha indicada, se recomienda esperar el tiempo correspondiente antes de hacer un reporte. Los depósitos pueden tardar algunas horas en acreditarse. También es clave respetar el orden del calendario para evitar aglomeraciones en cajeros o sucursales bancarias. Con el inicio de los pagos, miles de estudiantes comienzan a recibir este apoyo clave para continuar con sus estudios en México.