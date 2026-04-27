Goldman Sachs advirtió que el petróleo podría cotizar a casi u$s 120 el barril más adelante este año, dado que las esperanzas de nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se desvanecen y dejan los envíos desde el Golfo en un limbo prolongado, empujando el precio del crudo a su nivel más alto desde el inicio de un cese al fuego a principios de este mes. Los analistas de materias primas del banco elevaron sus pronósticos el lunes y proyectan ahora, en su escenario base, que el Brent cotizará en promedio a u$s 90 el barril en los últimos tres meses del año, frente a una proyección anterior de u$s 80, si las exportaciones de petróleo de Oriente Medio se normalizan para fines de junio. Sin embargo, agregaron que si las exportaciones no retornan a niveles normales hasta fines de julio y si se produce una “reducción persistente” de la capacidad de producción del Golfo de 2,5 millones de barriles por día, el petróleo podría promediar casi u$s 120 en el cuarto trimestre. Goldman espera ahora que el petróleo estadounidense —el West Texas Intermediate— cotice alrededor de u$s 83 el barril en el cuarto trimestre en su escenario base, frente al pronóstico anterior de u$s 75. El Brent trepó hasta u$s 108,50 el lunes, su nivel más alto desde antes de que ambas partes acordaran un cese al fuego este mes, y luego operaba con una suba del 1,3% en el día a u$s 106,66, tras desvanecerse las esperanzas de nuevas conversaciones de paz. El WTI subía un 1% a u$s 95,33. Estados Unidos tenía previsto enviar una delegación a Islamabad para negociaciones de paz, pero el presidente Donald Trump canceló el viaje el sábado, alegando que se “desperdiciaba” demasiado tiempo en traslados. El canciller iraní había abandonado Pakistán horas antes. El tránsito por el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado, a casi dos meses del inicio de la guerra, con Irán y Estados Unidos restringiendo el libre movimiento de petroleros y otras embarcaciones por esa vía marítima. Un buque cisterna de gas licuado cruzó el estrecho el lunes por la mañana junto con dos cargueros con destino a Omán y uno a India, pero el tránsito por este paso normalmente transitado sigue severamente restringido. Los precios del petróleo han trepado más de un 20% desde el 17 de abril, cuando las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se estancaron y Washington impuso su propio bloqueo naval al Estrecho de Ormuz. En varias ocasiones en marzo, el Brent cotizó cerca de u$s 120 el barril, aunque cada vez retrocedió con rapidez. “Los precios se mantienen por debajo del pico de fines de marzo, probablemente porque las expectativas del mercado sobre la reapertura de Ormuz redujeron la prima de riesgo y llevaron a una desacumulación de inventarios”, escribieron los analistas de Goldman. Los futuros del Brent a plazos más largos muestran que el mercado aún espera una caída en los precios del petróleo, con los contratos de diciembre operando a unos u$s 84,80 el barril. Goldman señaló que habrá un “daño” de largo plazo en la capacidad de producción del Golfo de alrededor de 500.000 barriles por día, principalmente por las pérdidas en Irak. Los mercados bursátiles globales repuntaron pese al reciente aumento del precio del petróleo, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerrando en máximos históricos el viernes gracias a sólidos resultados corporativos. Los analistas de Goldman también advirtieron que el impacto económico de los mayores precios energéticos sería más grave de lo que sugiere el precio nominal del petróleo, debido a los riesgos de escasez de productos y “la escala sin precedentes del shock”. El banco también destacó el riesgo de restricciones a las exportaciones de petróleo estadounidense, lo que podría ampliar aún más la diferencia de precios entre el Brent y el crudo norteamericano. El banco de Wall Street Morgan Stanley espera que los flujos a través del Estrecho de Ormuz se reanuden a fines de mayo. Proyecta un precio del Brent de u$s 110 el barril en el segundo trimestre, con una caída gradual hacia u$s 80 el barril en 2027. Los riesgos para este pronóstico están sesgados al alza, señalaron los analistas en una nota del lunes, calificando la situación actual como “inestable de una manera particular”. El FT informó la semana pasada que las refinerías asiáticas están recortando su producción, reduciendo la oferta de combustible para aviación y otros productos refinados, dado que la pérdida de crudo de Oriente Medio encarece la obtención de suministros alternativos.