El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mantiene vigentes los controles de regularidad para las Becas Progresar en 2026. Ante el inicio del ciclo lectivo, es fundamental que los beneficiarios estén en línea con los requisitos de permanencia obligatorios, ya que el incumplimiento de las nuevas instancias formativas es la principal causa de interrupción de los pagos. El valor total de la beca se mantiene en $35.000 brutos mensuales. Sin embargo, el esquema de liquidación de ANSES funciona de la siguiente manera: De acuerdo a la normativa vigente, la continuidad de la asistencia económica depende de tres pilares verificables: Para los estudiantes de nivel primario y secundario, la institución educativa debe certificar la asistencia regular. A diferencia de otros programas, aquí la responsabilidad de informar la regularidad recae en la escuela, pero el alumno debe asegurar su presencialidad. En el nivel Superior, se exige haber aprobado el 50% de las materias del año anterior. Los ingresos del grupo familiar del becario no deben superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Este requisito es excluyente y se verifica mediante cruces automáticos entre las bases de datos de ANSES y ARCA. Si con las actualizaciones salariales de este año el ingreso familiar supera este tope, la beca se da de baja automáticamente. Para los titulares del Progresar Obligatorio (primaria y secundaria), la participación en el curso de orientación vocacional y laboral es obligatoria. Si no lo realizás, se suspende el pago de las cuotas estímulo y podrías perder la continuidad de la beca. Aunque las fechas pueden sufrir ajustes, se prevé que el calendario de inscripción para todas las líneas (Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo) inicie el 1 de marzo y finalice el 30 de abril de 2026. El trámite es gratuito y se realiza exclusivamente a través de la web oficial del programa.