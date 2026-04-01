La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la apertura de la convocatoria “IMME Becas 2026”, mediante la cual estudiantes mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos podrán acceder a apoyos económicos que alcanzan hasta 11,000 dólares. Este programa busca fortalecer la continuidad educativa de quienes cursan estudios superiores en el extranjero. El registro para la Beca IMME aplicada en Estados Unidos ya está disponible y estará abierto hasta inicios de mayo, por lo que organizaciones interesadas en gestionar estos recursos deberán cumplir con los requisitos y enviar su documentación dentro del plazo establecido. De acuerdo con la convocatoria, “las organizaciones interesadas en solicitar el recurso deberán enviar la documentación requerida antes del 5 de mayo, al correo electrónico comunidadesmia@sre.gob.mx El Consulado General de México en Miami explicó que esta iniciativa “invita a participar en la convocatoria anual ‘IMME Becas 2026’, una iniciativa promovida desde hace más de dos décadas por el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME)”. El objetivo es beneficiar a estudiantes mexicanos en el sur de Florida mediante apoyos económicos gestionados por estas organizaciones. El monto base de esta beca es de 11,000 dólares, bajo un esquema especial. Según el comunicado, “en 2026, el recurso a obtener son 11 mil dólares bajo la modalidad ‘Matching Funds’ con el que las escuelas y organizaciones participantes duplican o aumentan dicha cantidad”. Esto permite que el beneficio final para los estudiantes sea incluso mayor. Se destacó que estos recursos “deberá entregarse a alumnos mexicanos en el sur de Florida”, reforzando el enfoque regional del programa. Los resultados serán publicados el 8 de mayo en los canales oficiales, mientras que la iniciativa mantiene su propósito central: “promover el desarrollo académico y profesional de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos” y fortalecer su integración educativa.