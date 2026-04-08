El Gobierno de México lanzó una nueva estrategia que permitirá a jóvenes integrarse a las actividades del Mundial de la FIFA 2026, con un incentivo económico mensual de 9 mil 582 pesos y acceso a seguridad social. Se trata de “Jóvenes Embajadores del Mundial”, una iniciativa vinculada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta convocatoria al programa Jóvenes Embajadores del Mundial está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes podrán capacitarse en áreas como turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes durante el evento internacional que se realizará en junio y julio. El esquema contempla la incorporación de aprendices en centros de trabajo ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde recibirán formación práctica mientras participan en actividades relacionadas con el Mundial. Además del apoyo económico mensual, los beneficiarios contarán con seguro médico del IMSS y podrán continuar su capacitación hasta completar los 12 meses del programa, incluso después de que finalice el Mundial. Esta estrategia forma parte del llamado “Mundial Social”, con el que el Gobierno busca ampliar las oportunidades de inclusión laboral para jóvenes en el contexto de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Más allá de la experiencia durante el Mundial 2026, el programa apunta a que los participantes desarrollen habilidades laborales útiles a largo plazo, facilitando su incorporación futura al mercado de trabajo formal.