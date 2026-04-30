Cuando llegan los días fríos, el pastel de papas vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la mesa. Aunque la receta clásica se prepara al horno, existe una alternativa mucho más rápida y práctica que permite obtener el mismo resultado cremoso y gratinado, pero usando solo la hornalla. La clave está en la cocción controlada y en elegir bien los utensilios: con calor parejo y algunos trucos simples, el pastel de papas en sartén queda dorado, sabroso y listo en pocos minutos, ideal para resolver un almuerzo o cena sin encender el horno. Para la preparación, los ingredientes que se necesitan son los siguientes: En primer lugar, hervir las papas hasta que estén bien tiernas y pisalas con un poco de manteca, leche, sal y pimienta hasta lograr un puré cremoso y sin grumos. En una sartén amplia, rehogar la cebolla y el morrón picados con un chorrito de aceite. Sumar la carne picada y cocinar hasta que se dore. Agregar el puré de tomate y condimentos, y dejar reducir unos minutos. Para el armado, la cocción pareja es fundamental. Una sartén antiadherente de buena calidad, como la sartén Hudson Línea Stone, permite distribuir el calor de forma uniforme y evita que el pastel se pegue. Gracias a su revestimiento antiadherente y a su cuerpo de aluminio forjado, es ideal para este tipo de preparaciones que requieren dorado sin exceso de grasa. En la misma sartén, colocar una base de puré, agregar el relleno de carne y cubrir con otra capa de puré. Sumar el queso por encima, tapar y cocinar a fuego bajo durante 10 a 15 minutos. Para lograr un gratinado más marcado, podés destapar los últimos minutos o incluso dar vuelta el pastel con ayuda de un plato para dorar la base. Para que el pastel de papas quede perfecto, cocinar siempre a fuego bajo para evitar que se queme la base, usar queso rallado para un gratinado más intenso o queso cremoso para un interior más húmedo y sumar huevo duro picado, aceitunas o especias al relleno para variar el sabor.