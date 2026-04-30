Con el mercado cambiario en relativa calma, pero una economía real estancada en diversos sectores clave de la actividad, el economista Miguel Kiguel analizó la coyuntura y compartió su pronóstico para los próximos meses. En este contexto, el director de Econviews se mostró cauto. “No estamos ante un colapso”, expresó y descartó que se avecine una suba abrupta del dólar. “No es que se va a ir a $ 2500. Nadie está viendo esto”, remarcó. Además, se refirió al problema del crédito en la Argentina y sostuvo que este está en vías de recuperación. "Creo que bajaron las tasas, hay que darle tiempo“, expresó. “No estamos ante un colapso”, aclaró el economista en diálogo con el canal de streaming del grupo financiero Adcap al analizar el mercado cambiario. “Digamos que el tipo de cambio está en $ 1400. Supongamos el peor escenario del mundo que hubiera hoy, por ahí se va al techo de la banda un poquito más, pero no es que se va a ir a $ 2500″, dijo sobre el valor de la divisa. “Nadie está viendo esto, ni el riesgo país en 1200 de vuelta. Yo no lo veo. Estamos más cerca de ir hacia 350 que de ir hacia 1200″, sostuvo Kiguel. “Pero creo que hay todo un desafío en lograr dar ese último pasito que falta en un momento en que tenés la inflación más alta, la economía que muestra signos de cansancio y de que no se mueve", remarcó. “El Gobierno le tenía mucha mucha fe a los dólares del colchón y a los que tienen los bancos, pero la verdad es que eso no va ni para atrás ni para adelante”, opinó. En tanto, el economista analizó también al estancamiento que atraviesa la actividad económica y a la falta de crédito como un factor determinante. Bajo su visión, se trata de una economía con “unos sectores que van muy para arriba”, como energía, y el resto "o una parte muy importante, que está en malaria”. En ese sentido, se refirió a la situación del crédito. “Si miramos el periodo del 2024, la recuperación que vino después de la crisis del 2023, cuando asume (Javier) Milei y tiene que reacomodar todos los precios, la expansión del crédito desde más o menos febrero marzo hasta principios del año pasado, fue fenomenal", apuntó. “El crédito como porcentaje del PBI se duplicó, creo que era algo así de 3% a 6% o a 7% del PBI. Hubo una expansión enorme y eso ayudó un montón. Crecían los electrodomésticos, crecían los autos, las motos y todo financiado con crédito que había en ese momento", remarcó Kiguel. En esa línea, consideró que el Gobierno aplicó una política inadecuada. “Se corta antes de las elecciones como resultado de un error de política monetaria que fue sacar las LEFI y sacar la tasa de política. Y una política monetaria tan dura para contener el dólar llevó a problemas bancarios como cartera irregular, la mora se fue al demonio y los bancos todavía están paralizados como resultado de eso", sostuvo. “Entonces hay que volver a generar esa parte positiva. Creo que bajaron las tasas, hay que darle tiempo, eso debería empezar a funcionar“, estimó. “Pero ojo, esos son créditos de corto plazo. El crédito de largo plazo para la inversión, para las hipotecas, para la obra pública... ese crédito está muerto todavía”, aclaró.