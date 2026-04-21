“Fueron muchos años: 14 de Merval, 10 de Byma. Hay q saber correrse, nadie es eterno, hay vida. Allaria se hizo muy grande, así que hay que estar, hay que ocuparse de uno”. De esta manera explica Ernesto Allaria por qué dejó de ser el vicepresidente de Byma y presidente de Caja de Valores. Alexander Zawadzki, licenciado en Administración de San Andrés y tercera generación de agentes de bolsa (hoy llamados Alycs), quien era el director más joven de Byma, asciende a vicepresidente y a presidente de Caja de Valores, los dos puestos que tenía Allaria. Luis Alvarez, otro histórico del Merval y de Byma, quien era vicepresidente de Caja, se retiró y asumió esa posición Jorge De Carli. En tanto que Gonzalo Pascual Merlo queda como CEO de ambas entidades. Como directora independiente de Byma asume Sofía Guidotti, de 39 años, que no sólo es la sobrina de Pablo, el ex viceministro de Economía, sino que es Managing Director de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú en Oracle. Economista que vivió en Chile y Nueva Zelanda, donde se hizo cargo de un restaurante y vendió autos usados. No se considera la típica líder de una empresa de tecnología, de hecho define su forma de liderar como “cero corpo”. En tanto, Juan Martín de la Serna, presidente de argentina de Mercado Libre, es director suplente de Byma. “Siento que se cumplieron importantes objetivos y que también se cierra una etapa personal. Me voy con la tranquilidad de haber contribuido a fortalecer a Byma como una de las instituciones claves para el desarrollo del país y con la confianza que se vienen proyectos y desafíos superadores para BYMA, con impacto positivo en el mercado y en la Argentina”, expresó Ernesto Allaria. De cara a 2026, Byma continuará profundizando su rol en el desarrollo del mercado de capitales argentino, con el objetivo de consolidar el crecimiento alcanzado y ampliar su impacto en la economía real. En este sentido, uno de los principales focos estará puesto en seguir fortaleciendo el financiamiento productivo, promoviendo un mayor acceso de empresas e inversores al mercado y acompañando el desarrollo de instrumentos que canalicen el ahorro hacia la inversión. Asimismo, la compañía avanzará en la implementación de proyectos estratégicos orientados a modernizar la infraestructura del mercado. Entre ellos, se destaca el desarrollo de Byma Clearing, el nuevo sistema integral de gestión de riesgo, garantías y liquidaciones que permitirá integrar procesos críticos en una única plataforma, bajo estándares internacionales. Esta iniciativa representa un hito en la evolución del mercado local, al incorporar tecnología de clase mundial que optimiza la eficiencia operativa, fortalece la gestión de riesgos y mejora la experiencia de los participantes. De cara a esta nueva etapa, Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma, señaló: “El desafío que tenemos por delante es escalar, potenciar y evolucionar todo lo que construimos en estos años, apalancándonos en tecnología de última generación y en un ecosistema cada vez más integrado”. “Hoy contamos con las capacidades, la infraestructura y el talento para acelerar ese camino, impulsando soluciones innovadoras que amplíen la base de inversores, fortalezcan el financiamiento productivo y eleven la experiencia del mercado”, dijo Pacual Merlo. “Nuestro foco está en seguir desarrollando un mercado de capitales más ágil, transparente y accesible, preparado para acompañar el crecimiento de Argentina y conectado con los estándares y oportunidades del mundo. Todo sobre las bases sólidas construidas hasta acá”, señaló.