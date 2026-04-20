Alejandro Bulgheroni, uno de los empresarios más ricos de la Argentina al mando de Panamerican Energy, volverá a encabezar la lista oficialista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que el 30 buscará la reelección de Adelmo Gabbi. Aunque, en rigor de verdad, se vota es una lista, luego al presidente lo eligen en el primer consejo directivo post elecciones, y la lista que gana lleva todos los consejeros. Lo enfrentará Jorge Collazo, quien durante seis años fue vicepresidente segundo del actual mandatario, y quien es el dueño de Intervalores, una de los seis sociedades de bolsa con las cuales opera Gabbi, que sigue trabajando con ellos. En especial, con un bróker que tienen ahí con el que viene operando desde hace 55 años. “No fue mi mano derecha, mi maño derecha es Alicia, mi mujer”, aclara, mientras se encuentra en plena campaña electoral, llamando por teléfono a socios y viejos amigos para invitarlos a votar. Asegura que, si gana, este será su último año como presidente de la Bolsa. De hecho, no podrá estar otro año más, sino que debería descansar un año antes de poder volver al siguiente. Dice que seguirá en la institución, pero en su oficina del tercer piso, yendo todos los días, como inversor bursátil que es, uno de los más grandes del país, por cierto. Se entusiasma con el acuerdo que acaba de sellar con la provincia de Chubut para que en sus secundarios incluyan como nueva materia a mercado de capitales. Como el que firmó con los clubes de barrio, de la mano de la Bolsa Joven, para darles educación financiera. “Preguntame lo que quieras”, no se cansa de repetir Gabbi a este cronista, a lo largo de esta entrevista. Señala que Collazo iba a seguir siendo vicepresidente, hasta que se enteró por este diario que presentaría una lista opositora. En la lista oficialista figuran Martín Tapia, hijo de Eduardo, quien trabaja con su padre en Latin Securities, Carlos Areco, presidente de la Bolsa de Bahía Blanca, Carlos Molina, presidente de Mayoral Casa de Bolsa, Héctor Scacerra, titular de Arpenta; y Enrique Antonini, director de Cresud y de Mariva, a quien ve con buenos ojos como un futuro presidente de la institución, una vez que él ya no esté. “No me parece democrático preparar al próximo presidente poniéndolo hoy en un puesto debajo de mí, los socios lo decidirán”. Sobre la actualidad financiera, ve al Gobierno en el rumbo correcto, y se alegra por el acuerdo con el Banco Mundial, al no ser deuda nueva, sino cash para poder cancelar deuda vieja a una mejor tasa. La clave, a su juicio, es seguir con el superávit fiscal, “yo había vivido el noventa y pico por ciento de mi vida con déficit fiscal. Lo primordial es seguir con la quita de subsidios, porque quien los terminaba pagando era el más pobre, que no usaba el gas porque tenía que comprar una garrafa”. Dice que, a diferencia de Caputo, no compra ropa en el exterior, sino que lo hace en la Argentina, “mis trajes, mis zapatos, mis medias y hasta mis calzoncillos me los compro acá, pero yo sé comprar, me visto en González, pero voy a la fábrica, y no me hago los trajes a medida porque son muy caros. Yo no cobro sueldo ni tengo tarjeta corporativa de la Bolsa, pago cash, y eso que la BCBA es la institución civil más rica de la Argentina, al tener el 30% de Byma, son u$s 500 millones”. Remarca que la Bolsa tiene hoy una posición política, tanto dentro del Grupo de los 6 como del CICyP, donde ahora le tocará a la Bolsa elegir a su próximo presidente. “Yo le pediría a Dios una muerte tranquila, y si puede ser en mi casa, que es la Bolsa, con la Bolsa subiendo”, concluye.