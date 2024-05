Mercado Libre: qué recomiendan estos tres grandes bancos sobre las acciones de la empresa

Tras presentar su informe de ganancias del primer trimestre de 2024, Mercado Libre recibió un fuerte respaldo de tres instituciones financieras de renombre, que destacaron los resultados obtenidos en algunos de los mercados más importantes de América Latina.

Morgan Stanley, Goldman Sachs y Barclays mantuvieron su postura alcista en relación con la cotización de la empresa de Marcos Galperín, que gracias a los números obtenidos tanto en Brasil como México pudo superar las dificultades económicas que se presentan en el mercado local.

La compañía de comercio electrónico reportó un aumento en ingresos netos del 36% en dólares, por encima de los 4300 millones. En cuanto al beneficio neto, el aumento fue del 71% comparado con el mismo período de 2023, en una performance que no pasó desapercibida para los analistas financieros.

¿Es momento de invertir en Mercado Libre?: esto dicen Morgan Stanley, Goldman Sachs y Barclays

En su último informe, Morgan Stanley reafirmó su calificación de 'Overweight' para las acciones de Mercado Libre y estableció un precio objetivo de 2.065 dólares.

Desde la financiera estadounidense destacaron que el ingreso neto de la compañía creció en el primer trimestre de 2024 "un 13% por encima del consenso y un 2% por arriba del pronóstico de MS".

"Los indicadores clave de rendimiento de comercio y el sector fintech están en línea para respaldar la posición overweight de la compañía", aseveraron en un documento citado por Bloomberg Línea.

Por su parte, Goldman Sachs también mantuvo su calificación de 'Buy' y estableció un precio objetivo a doce meses de 2.160 dólares.

"Dado que los inversionistas posiblemente centrarán su atención en las expectativas para el segundo trimestre del año, creemos que el riesgo de nuevas revisiones a la baja es limitado", argumentaron.

En la misma línea se posicionaron desde Barclays. La compañía británica de servicios financieros mantuvo su calificación de 'Overweight', pero a diferencia de las otras instituciones mostró menos optimismo y estableció un precio objetivo más bajo, de 1.800 dólares.

"El resultado obtenido es mejor de lo temido, pero Argentina aún sigue siendo incierto", apuntaron.

De hecho, el de los ingresos netos del mercado local fue uno de los pocos indicadores que no superó las estimaciones de la compañía, algo que pudieron contrarrestar gracias a la significativo rendimiento de México y Brasil.

Cabe destacar que los tres informes fueron dados a conocer antes de que estallara una nueva disputa entre los bancos y Mercado Pago (la billetera de MELI), en un conflicto que gira alrededor de la interoperabilidad de los códigos QR.

Estas acusaciones por abuso de posición dominante y maniobras anticompetitivas podría impactar en las próximas estimaciones que los gigantes financieros hagan sobre Mercado Libre.

Las acciones de MercadoLibre suben con fuerza tras la presentación de balances

Los analistas de Grupo SBS destacaron que la utilidad neta de Mercado libre del primer trimestre fue de u$s 344 millones, mejorando un 71% con respecto a los resultados obtenidos en el primer trimestre del 2023.



Los ingresos del trimestre de Mercado Libre alcanzaron los u$s 4333 millones, registrando una suba del 36% interanual, impulsados tanto por la performance de su marketplace como de su segmento fintech.

"El EBITDA ajustado alcanzó los u$s 682 millones, un avance interanual del 25%, mientras que el margen EBITDA fue 15,7%, -1,4pp vs. primer trimestre de 2023. El segmento Commerce continúa extendiendo su liderazgo en market share, y el segmento Fintech no frena su rápida expansión y en el primer trimestre del 2024 alcanza un total payment volume (TPV) de u$s 40.727 millones (+34% a/a)", detallaron desde Grupo SBS