Mercado Pago busca recursos para usos corporativos generales, incluyendo inversiones, fondeo y crecimiento de cartera, capital de trabajo y gastos operativos.

En esta noticia Mercado Libre y su apuesta por México

Mercado Lending, la entidad financiera de Mercado Libre y Mercado Pago en México, alista una colocación de certificados bursátiles fiduciarios por hasta MXN $5,000 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con el objetivo de fortalecer su capacidad de financiamiento y expandir su cartera de crédito.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la emisión se realizará mediante dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes y forma parte de un programa autorizado por hasta MXN $30,000 millones. La operación está prevista para concretarse durante las primeras semanas de agosto.

Los recursos captados serán destinados a usos corporativos generales, incluyendo inversiones, fondeo y crecimiento de cartera, capital de trabajo y gastos operativos.

Los certificados bursátiles, identificados con las claves de pizarra MELIMX 26 y MELIMX 26-2, tendrán un plazo de hasta cinco años.

La emisión recibió la máxima calificación crediticia, “AAA”, por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, lo que refleja una alta calidad crediticia y una baja probabilidad de incumplimiento en sus obligaciones financieras.

BBVA, HSBC y Santander participan como intermediarios colocadores, mientras que Multiva fungirá como representante común.

Mercado Lending es el brazo financiero del ecosistema de Mercado Libre en México y ofrece créditos a consumidores y vendedores que operan en sus plataformas Mercado Libre y Mercado Pago. Entre sus productos se encuentran préstamos personales, líneas de crédito para compras y financiamiento para comercios, sin necesidad de intermediación bancaria tradicional.

Mercado Libre y su apuesta por México

La colocación será semanas después de que Mercado Libre anunciara una inversión de u$4,500 millones en México para 2026, un monto 35% superior al destinado el año anterior y que elevará a cerca de u$s14,000 millones la inversión acumulada de la compañía en el país durante los últimos seis años.

Como parte de ese plan, la empresa prevé la creación de aproximadamente 8,500 empleos en áreas de logística, tecnología, negocio y funciones corporativas, con lo que su plantilla alcanzaría cerca de 42,000 colaboradores al cierre del año.

México es actualmente el segundo mercado más importante para Mercado Libre en América Latina. Según la compañía, cerca del 45% de las pequeñas y medianas empresas que participan en su ecosistema obtienen de la plataforma su principal fuente de ingresos.