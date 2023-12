El CEO de Morgan Stanley dice que los mercados "despegarán" cuando la Fed recorte las tasas

En opinión del CEO saliente de Morgan Stanley, James Gorman, los mercados financieros "despegarán" cuando los inversores estén seguros de que la Reserva Federal haya puesto fin a las subas de las tasas de interés , ofreciendo una perspectiva optimista para su sucesor.

En una entrevista concedida a Financial Times días antes de ceder su puesto al director general de Morgan Stanley, Ted Pick, Gorman también afirmó que el sistema bancario se había vuelto mucho más seguro durante sus 14 años de mandato. Aun así, cree que "su propia estupidez" supone una de las mayores amenazas a las que todavía se enfrenta el sector de la banca.

Los mercados financieros y partes del propio negocio de banca de inversión de Morgan Stanley han tenido dificultades para adaptarse a la agresiva campaña de la Fed para combatir la inflación . Además, los inversores están enviando ahora mensajes contradictorios de las autoridades del banco central sobre cuándo comenzarán los recortes de tasas.

"La reciente suba de tasas ha frenado las operaciones bancarias y de los mercados de capitales . Y eso se debe a que todo el mundo no sabe cuál es su costo de financiación", declaró Gorman.

" En el momento en que la Fed anuncie que las subas de tasas han concluido, estos mercados despegarán . Y estamos cerca del momento en el que va a producirse esa acción".

Gorman, de 65 años, dejará el cargo de CEO el 1 de enero, que pasará a ocupar Pick.

"No quiero seguir siendo CEO. He disfrutado mucho de todo, pero lo he hecho durante 14 años y es suficiente", puntualizó.

Los otros dos candidatos al puesto, Andy Saperstein y Dan Simkowitz, seguirán compartiendo la dirección general. Gorman también permanecerá como presidente ejecutivo durante el primer año de Pick en el cargo, culminando una transición de liderazgo bastante sencilla para lo que suele ser habitual en Wall Street.

"Se puede decir que Morgan Stanley está dirigido por un consultor de gestión y Goldman Sachs ha sido dirigido por traders y banqueros", aseguró un banquero de Goldman, estableciendo un contraste con la lucha de poder entre David Solomon y Harvey Schwartz en la carrera de sucesión de Goldman en 2018.

La relativa facilidad del proceso ha convertido a Gorman en una especie de experto en sucesiones. Está previsto que se incorpore al consejo de Walt Disney el año que viene, donde formará parte de un comité especial de planificación de la sucesión . Los consejeros de Disney y su CEO, Bob Iger, se han enfrentado a las críticas de los inversores y expertos en gobernanza por la mala planificación de la sucesión. Iger volvió a tomar las riendas de la empresa en 2022 después de que su sucesor elegido a dedo durara menos de tres años.

"No es ese motivo por el que me incorporo a su consejo, y la forma en la que participe en el proceso dependerá del CEO y del presidente de Disney. La sucesión es algo que me apasiona. Pienso en nuestra gestión del talento durante décadas", explicó Gorman.

El ejecutivo, nacido en Australia y al que sus colegas consideran introvertido, no era un candidato natural para uno de los puestos más importantes de Wall Street. Tras convertirse en socio senior de McKinsey y pasar una temporada en Merrill Lynch, se incorporó a Morgan Stanley en 2006 y sólo cuatro años después pasó a suceder a John Mack como consejero delegado .

Gorman ha crecido en el cargo, y ha ido ganando confianza para opinar sobre aspectos tan importantes como la tarea de la Fed. Hace poco declaró a los inversores que Morgan Stanley llegaría a gestionar u$s 20.000 millones en activos, más del triple de la cantidad que supervisa actualmente.

"El James Gorman que vemos ahora no es el James Gorman del primer año. James es un introvertido que ha ido puliendo su carácter", explicó una persona que le conoce desde hace años.

Morgan Stanley estuvo a punto de hundirse durante la crisis financiera de 2008 y su futuro aún parecía incierto cuando Gorman asumió el cargo en 2010. Diversificó su negocio alejándolo de la banca de inversión y el trading, actividades poco atractivas para los inversores por su falta de previsibilidad, y redobló la apuesta por la gestión de patrimonios y activos, que se consideran negocios más confiables.

Esta estrategia contribuyó a que la capitalización bursátil de Morgan Stanley superara a la de su eterno rival Goldman Sachs, que ahora también intenta crecer en la gestión de patrimonios y activos.

Gorman calificó su etapa como CEO con una A-, afirmando que una nota más alta sería demasiado generosa y que sería una "falsa modestia" elegir una calificación más baja.

" Lo hicimos bien, objetivamente. Las acciones básicamente se han triplicado ", explicó.

Gorman se mostró convencido de que las nuevas normas desde la crisis financiera que obligan a los bancos a tener más capital y a salir de actividades de mayor riesgo han hecho que el sistema sea mucho más seguro, hasta el punto de que las mayores amenazas para los bancos son ahora factores operativos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y "la estupidez de sus propios directivos".

Las quiebras de tres bancos regionales estadounidenses este año -Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic- se debieron a sus malas estrategias, afirmó. También señaló a Credit Suisse, que se hundió en marzo y fue rescatado por UBS, como ejemplo de una mala gestión del riesgo operacional.

Aunque los grandes bancos europeos han tenido dificultades desde la crisis financiera, lo que ha permitido que sus rivales estadounidenses como Morgan Stanley crezcan mucho más, Gorman declaró que los próximos años ofrecerán oportunidades para que los europeos acorten distancias.

" Hubo un momento en el que Credit Suisse, UBS, Barclays y Deutsche eran más grandes que nosotros. Y ahora tenemos más o menos el mismo tamaño que todos ellos juntos, y durante un tiempo fuimos más grandes ", recordó Gorman.

"No creo que en la próxima década la diferencia sea tan grande. Creo que hay oportunidades para los europeos, pero parece que durante gran parte de la última década no acertaron", añadió.

De cara al futuro, Gorman afirmó que planea dedicar más tiempo a la enseñanza en su función de presidente de la escuela de negocios de Columbia, pero que "por una vez en mi vida no tener un plan claro es algo positivo".

"El mundo es muy grande. No me he pasado toda la vida intentando ser CEO de un banco, así que no voy a pasarme el resto de mi vida intentando seguir siendo CEO de un banco", concluyó.