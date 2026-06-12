Las acciones de SpaceX se dispararon este viernes en Wall Street, en su primer día de operación bursátil, al trepar más de 28% y cotizar a u$s 175. La compañía tiene una primera rueda para el recuerdo, tras un IPO (Initial Public Offering) récord, en el que vendió u$s 75.000 millones en acciones, lo que la valoró en u$s 1,77 billones y la convirtió en una de las mayores empresas de los Estados Unidos.

La empresa fundada por Elon Musk debutó en la Bolsa a u$s 150, frente a un precio de colocación en su emisión de acciones de u$s 135.

SpaceX es la empresa aeroespacial más ambiciosa del planeta: tiene un negocio real y rentable como Starlink, más grandes apuestas de largo plazo como Starship y xAI.

El servicio de internet satelital es la joya de la Corona: cuenta con 10,3 millones de suscriptores y generó u$s 11.400 millones de ingresos en 2025, el 61% del total de la caja.

Por su parte, la vertical aeroespacial, la línea de negocio correspondiente al lanzamiento de cohetes reutilizables, factura alrededor de u$s 4000 millones. Sin embargo, pierde a nivel operativo como consecuencia del gasto en I+D de Starship.

La dimensión de Inteligencia Artificial representa el déficit de caja. Tiene ingresos incipientes que se complementan con un gran gasto en desarrollo en infraestructura que superó los u$s 7700 millones en un solo trimestre.

¿Cuál es la valuación de SpaceX?

Morningstar estima el valor real de SpaceX en u$s 780.000 millones, sensiblemente menor que los u$s 1,77 billones del precio de IPO.

En su primer día cotizando, ya se ubicó sexta en el ránking mundial de las empresas mas valiosas del mundo, con una valuación de mercado de más de u$s 2 billones, por encima de Tesla, Saudi Aramco y Broadcom.

Además, Musk se convirtió en accionista mayoritario de dos empresas dentro del ranking y en la primera persona en alcanzar el trillón de dólares.

Cómo comprarlo desde Argentina

BYMA está a punto de lanzar el nuevo Cedear mediante el cual los inversores argentinos podrán tener exposición a SpaceX.

Tras la habilitación de la negociación en Nasdaq, comenzaron los pasos regulatorios en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que SpaceX sea listado por Banco Comafi y esté disponible en BYMA.

El ratio será 50:1, es decir, si un inversor argentino compra 50 Cedear tendrá exposición a una acción de SpaceX.

La incorporación de SpaceX al universo de Cedear permitirá a los inversores argentinos posicionarse en una de las empresas tecnológicas y aeroespaciales más disruptivas del mundo a través de una cuenta local, operando en pesos y sin girar fondos al exterior.

¿Comprar o esperar?

Pese a la euforia del mercado, que llevó a SpaceX a protagonizar el IPO más alto de la historia, los analistas recomiendan cautela a la hora de invertir en la compañía fundada por Elon Musk.

“Hoy, si la comparamos con el resto de compañías que forman parte del S&P 500, sale a la Bolsa convalidando un múltiplo de precios de la acción sobre ventas más alto del índice: SpaceX convalida 90 veces. No es una acción a un precio barato”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategia de Inversión en IOL.

“La historia lo que muestra es que todas las compañías dan puntos de entrada. El inversor retail debería ser cauteloso y no desesperarse aunque suba la acción”, agregó el analista.