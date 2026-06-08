La compañía dijo que los recursos se destinarán al fortalecimiento de su ecosistema digital, incluyendo capacidades logísticas.

En esta noticia México en el ojo de Mercado Libre

Mercado Libre planea invertir u$s4,600 millones en México durante 2026, un aumento de 35% respecto al monto desembolsado el año anterior, en una apuesta por expandir su infraestructura logística y fortalecer su negocio financiero en uno de sus mercados más importantes.

La compañía dijo que los recursos se destinarán al fortalecimiento de su ecosistema digital, incluyendo capacidades logísticas, el crecimiento de Mercado Pago, el posicionamiento de marca y la expansión de su plantilla laboral.

Como parte de la inversión, Mercado Libre prevé crear alrededor de 8,500 empleos este año en áreas de logística, tecnología, negocio y funciones corporativas. Con ello, la empresa espera superar los 42,000 colaboradores en México al cierre de 2026.

“Fortalecemos nuestra infraestructura logística, las innovaciones y soluciones financieras que ofrecemos y que permiten a millones de mexicanos, emprendedores y Pymes crecer”, dijo David Geisen, director general de Mercado Libre México y vicepresidente senior de Commerce para países hispanos.

México se ha convertido en una pieza clave para la estrategia regional de la empresa fundada por Marcos Galperin. La compañía identifica al país como su segundo mercado más relevante después de Brasil; además, señaló que su plataforma representa la principal fuente de ingresos para el 45% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas que operan dentro de su ecosistema.

Las acciones de Mercado Libre, que cotizan en Nasdaq, subían 0.53% a u$s1,616.25 por título (Ciudad de México 11:44 horas).

México en el ojo de Mercado Libre

La inversión anunciada se suma a los desembolsos realizados en años anteriores y elevará a cerca de u$s14,000 millones el capital comprometido por la empresa en México desde su llegada al país.

“Más que una cifra récord, esto refleja nuestra apuesta por seguir liderando la transformación del ecosistema digital mexicano”, citó Geisen en el documento.

La apuesta ocurre mientras Mercado Libre mantiene un ritmo acelerado de crecimiento en la región. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ingresos por u$s8,850 millones, un incremento de 49% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sus ganancias por acción se ubicaron en u$s8.23, esto fue poco más de 12% por debajo de las expectativas del mercado.

Durante la conferencia con analistas para discutir los resultados trimestrales, Galperin señaló que las inversiones en logística y tecnología financiera continúan impulsando el crecimiento y la participación de mercado de la empresa en América Latina.