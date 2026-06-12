Salvador Di Stefano, el analista financiero conocido como el “Gurú del Blue”, descartó una escalada brusca del tipo de cambio y llamó a los inversores a hacer “proyecciones razonables” de cara al año electoral.

En una entrevista con el programa AgroEducación, Di Stefano aseguró que el dólar subirá en línea con la inflación .

Vale destacar que la inflación de mayo fue de 2,1% y acumuló un 33,2% en los últimos doce meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, el acumulado de los cinco meses del 2026 refleja un alza de precios del 14,7%.

“El dólar yo creo que va a subir igual que la inflación , eso es lo que yo pronosticaría”, aseguró, aunque advirtió que en el corto plazo el año electoral puede agregar presión al tipo de cambio.

“Mi expectativa personal es que suba hoy un poquito más que la inflación porque vas a un año electoral, va a haber un poquito más de nervios”, proyectó.

Sin embargo, el “Gurú” marcó un límite claro sobre los pronósticos catastróficos: “ No pronostiques un dólar de $ 3000 porque eso no va a ocurrir ” .

En este sentido, Di Stefano instó a los ahorristas a evitar apuestas extremas y buscar el punto medio: “Tenemos que tratar de no jugar a lo Batman de decir ‘siempre va a suceder esto que es sensacional’, sino buscar jugar al punto medio.”

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

El crédito en pesos, el principal riesgo para el campo

Di Stefano advirtió que la deuda en pesos se convirtió en un riesgo para el productor, ya que que hace diez meses la soja, el maíz y el trigo no se movieron en pesos.

“Las tasas de interés son muy altas y muy altas en términos reales. Si la inflación baja y vos te quedás con un crédito tomado a una tasa del 40%, estás en un problema”, alertó.

El analista estableció una distinción clave: financiamiento de largo plazo en dólares versus crédito de corto plazo en pesos.

“Si estamos hablando de financiamiento para comprar una maquinaria, a tasa del 3% en dólares distribuida a 5 años, eso es un buen crédito. Pero cuando tomás un crédito en pesos al 40% anual con un producto que no te mueve de precio, estás en un problema muy importante”, explicó.

“La primera norma que tiene que tener el hombre de campo es permanentemente tener a raya el crédito”, insistió Di Stefano.

Para los productores que retienen soja, Di Stefano validó la estrategia pero con matices y recomendó operar en futuros de soja noviembre en Matba-Rofex.

“Nos tenemos que acostumbrar a que cuando hablamos de estos temas decirle ‘mirá, vendé un 20% de la soja noviembre, vendé un 15%, vendé un 10%, pero hacé algo’”, planteó.

La clave, resumió, está en dos palabras: “variabilidad y diversificación”. “Un poquito la vendés en el disponible, otro poquito la guardás, otro poquito la entregás en la cooperativa con un forward, otro poquito la vendés en A3 de futuro y otro la guardás esperando que los precios mejoren”, explicó.

La bomba del Gurú del Blue sobre el precio de los campos

Por último, Di Stefano anticipó que la baja de retenciones resetea al campo argentino . Advirtió que el engorde a corral podría perder atractivo y que el modelo pastoril ganará protagonismo.

“Nadie dice nada de eso, todo el mundo se queja, pero genera un reseteo total del campo argentino porque el presidente va a bajar las retenciones”, indicó.

En ese marco, realizó una proyección sobre la tierra: “Creo que el precio de los campos va a subir mucho y me parece que el ganadero va a subir más que el agrícola”.