Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) empezó a listar cuatro nuevos Cedear de ETFs en términos de mercado de capitales, un paso en la dirección de profundizar la arquitectura financiera local al ofrecer más instrumentos, mayor exposición y, sobre todo, más capacidad para que el inversor argentino deje de operar en modo defensivo y empiece a construir portafolios con una lógica más global. Hasta hace poco, el uso dominante de los Cedear era bastante lineal. Cobertura cambiaria con sesgo a nombres conocidos (Apple, Coca-Cola, Tesla) y, en el mejor de los casos, diversificación básica entre sectores. Con la llegada de RSP, EWY, XME y ICLN, el esquema cambia por completo pues ya no se trata de elegir acciones, sino de operar por factores más de mercado. Ese punto es clave. Un ETF no es solo un conjunto de activos: es una forma de invertir en una idea concreta del mercado. Puede representar un estilo (como el S&P 500 equiponderado), una región (Corea del Sur), un sector cíclico (metales y minería) o una tendencia (energía limpia). Para armar un portafolio, esto cambia todo, porque permite asignar inversiones de manera estratégica, algo que en el mercado local hasta ahora era difícil de hacer. Cuándo tiene sentido sumarlo a la estrategia: cuando el mercado rota fuera de las tecnológicas y empieza a premiar sectores más ligados al ciclo económico real. La exposición es a: Semiconductores (Samsung, SK Hynix), Automotrices (Hyundai, Kia), Electrónica e industria pesada. Qué se compra en realidad: una apuesta a la cadena global de tecnología y manufactura avanzada, muy sensible al comercio internacional. Cuándo funciona: en fases de expansión global o recuperación del comercio y la demanda tecnológica. Tiene ponderación relativamente equilibrada entre compañías, lo que evita que una sola domine el ETF. Clave técnica: alta beta (~1,5). Es decir, se mueve más que el mercado. Qué implica: sube fuerte en ciclos de expansión; corrige más fuerte en desaceleraciones. Cuándo tiene sentido: cuando el mercado empieza a pricear reactivación industrial, inversión en infraestructura o demanda de commodities. ICLN — Energía limpia y transición estructural Este ETF agrupa empresas vinculadas a: Incluye nombres como NextEra, Vestas o Enphase. Qué lo diferencia: no es un trade de corto plazo puro. Es una apuesta a una megatendencia: descarbonización y transición energética. Thiago Marino, analista de estrategia en IOL, planteó: “BYMA sumó cuatro nuevos Cedear de ETF, una noticia fundamental para quienes buscan posicionar sus ahorros en activos internacionales, en pesos, y con la ventaja de acceder a carteras ya diversificadas”. En pocas palabras, estos nuevos instrumentos ofrecen la posibilidad de armar portafolios con exposición global sin fricciones operativas ni necesidad de sacar capital del país. En la práctica, por ejemplo, RSP no es solo “otro S&P 500”. Es una forma de descomprimir uno de los riesgos más discutidos del mercado estadounidense actual: la hiperconcentración en megacaps tecnológicas. Al asignar el mismo peso a cada compañía, introduce una exposición más “horizontal”, donde el rendimiento depende más del conjunto de la economía que de un puñado de nombres. Leandro Monnittola, analista financiero, en charla con El Cronista, lo definió así: “Ofrece una ponderación equitativa, reduciendo ese sesgo y brindando una exposición más balanceada al mercado estadounidense”. En un escenario de rotación sectorial, eso deja de ser un detalle técnico y pasa a ser una ventaja táctica. En el caso de EWY, lo que aparece es otra capa de sofisticación: acceso directo a un mercado que funciona como nodo clave de la economía global. Corea del Sur no es solo un país emergente más; es un hub de semiconductores, autos y tecnología industrial. La posibilidad de capturar ese ecosistema desde una cuenta local, en pesos, elimina una de las barreras históricas del inversor argentino: la segmentación geográfica. En un contexto donde Asia vuelve a ganar peso relativo, este tipo de instrumentos permite posicionarse sin fricciones. “Este Cedear permite invertir en el dinámico mercado de Corea del Sur. El fondo replica el rendimiento de empresas líderes en tecnología, industria y finanzas. Empresas incluidas: Al comprar este activo te posicionas en gigantes globales como Samsung y SK Hynix”, dijo Marino. Por su parte, Monnittola advirtió que el iShares MSCI South Korea ETF (EWY) permite posicionarse en una economía dinámica que tuvo un rally importante en el primer trimestre de 2026 como la coreana, con exposición a compañías líderes como “Samsung, LG, Hyundai y Kia, mediante una estructura diversificada”. Donde la lectura se vuelve más exigente, y más interesante, es en el XME. Pablo das Neves, analista financiero, advierte: “No es un ETF defensivo ni para cualquier tipo de inversor, pero justamente por eso puede ser el más atractivo en esta etapa”. Su planteo es muy macro. El ETF funciona como una palanca sobre el ciclo industrial global: “Si hay reactivación, los materiales básicos suelen liderar. Pero esa misma sensibilidad implica volatilidad”, dijo el experto. Monnittola agregó un dato concreto que no es menor: una beta de 1,53. Eso significa que no solo sigue al mercado, lo amplifica. “En términos operativos, obliga a tener timing y tolerancia al riesgo. No es cobertura, es apuesta direccional”, señala. Das Neves agrega que el XME no se limita a la minería: “Combina exposición a acero, cobre, aluminio, uranio y tierras raras, a través de compañías como Nucor, Freeport-McMoRan, Steel Dynamics, Alcoa, Cleveland-Cliffs y MP Materials”. La lógica detrás de esta inversión es el ciclo económico. “Si se evita una recesión profunda y comienza a consolidarse una fase de mayor inversión real, los sectores vinculados a metales y materiales suelen reaccionar con mayor intensidad que el resto del mercado”, concluyó Das Neves. Finalmente, el ICLN introduce una dimensión distinta: la inversión temática de largo plazo. Energía limpia, transición energética, presión regulatoria y cambio en la matriz productiva global convergen en este tipo de activos. No es un trade de corto plazo, porque el sector todavía convive con desafíos de rentabilidad y sensibilidad a tasas, pero sí representa una de las pocas tendencias estructurales donde el flujo de capital es persistente. En ese sentido, funciona más como componente estratégico que táctico dentro de una cartera. Monnittola lo sintetizó en una línea que, en este contexto, cobra más peso: “la incorporación de nuevos instrumentos amplía el menú de inversión y permite acceder a estrategias más diversificadas, tanto a nivel sectorial como geográfico”. Marino concluyó: “La llegada de estos cuatro ETF bajo formato de Cedear simplifica el acceso a mercados específicos: Corea del Sur, energías limpias, minería y un S&P 500 equilibrado, sin necesidad de girar fondos al exterior, operando siempre dentro del mercado local”.