Estalló la polémica en la City por la liberación de los endosos de Echeq: qué pasó, la reacción de CNV y la pata fiscal
La flexibilización de los cheques electrónicos que impulsó la CNV desató una controversia inesperada entre bancos, Alyc y expertos tributarios por su potencial impacto en la recaudación y el uso de cuentas de inversión a las bancarias
La flexibilización de los cheques electrónicos que impulsó la CNV desató una controversia inesperada entre bancos, Alyc y expertos tributarios por su potencial impacto en la recaudación y el uso de cuentas de inversión a las bancarias