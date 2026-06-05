La Comisión Nacional de Valores emitió una norma que habilitó el endoso ilimitado de los cheques electrónicos, conocidos como los Echeq. Según explicó en ese momento el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se liberó esta restricción dando una liquidez a los cheques que la regulación todavía les precluía.

La norma fue bien recibida en general en la City, pero generó cierto debate entre bancos y las Alyc y también hubo polémica por el aspecto fiscal. Así, apenas una semana después de emitir la norma original, la CNV tuvo que revertir parte del cambio, a través de otra resolución general, la 1141. ¿Qué fue lo que sucedió?

El regulador eliminó el límite de emisión de echeqs, pero siguió vigente la posibilidad de hacer múltiples endosos. “Hubo un llamado de ARCA a la CNV porque se generaba una virtual evasión del Impuesto al Cheque y eso hizo que se acotara una parte de la normativa, la de la salida”, explicó a El Cronista una fuente del mercado.

El problema fiscal

En CNV negaron que haya habido algún llamado de ARCA. Lo que sucedió fue que hicieron una norma de prevención de lavado, y “ante la reacción y mala interpretación del mercado, hubo que sacar la RG 1141″, según fuentes cercanas al organismo.

Más allá de las versiones, cabe recordar que el Impuesto a los Débitos y Créditos (al Cheque) es considerado un tributo distorsivo, pero representó el año pasado entre el 7% y el 9% de la recaudación del Estado nacional, equivalente a aproximadamente unos $ 14 billones.

Por esa razón, se habría decidido dar marcha atrás con una parte de la resolución. “Es clave definir cómo compensar la caída de la recaudación ante esta decisión. Me parece que no era el mejor momento, debería hacerse en un período de crecimiento económico”, dijo un experto en materia fiscal.

Para el analista financiero Christian Buteler, es “claro que tiene impacto en materia recaudatoria, pero el Gobierno debe haber hecho el cálculo de cuál es el efecto antes de instrumentar este cambio”.

La polémica bancos vs. Alyc

Según su mirada, la eliminación de impuestos es positiva, pero “debería ser más transparente”. “Lo mejor sería eliminar directamente el impuesto”, opinó. A lo que una fuente de un banco agregó que “la medida fomenta la evasión de impuestos, de alguna manera”. “Hubiera sido mejor eliminar el impuesto y no que una norma del regulador te invite a evadirlo”, consideró.

No obstante, desde el Gobierno sostuvieron: “La normativa impositiva no cambió nunca. Las normas impositivas prohiben saltearte el impuesto a débitos y créditos, que es lo que harías si pasas la tesorería de una empresa a una ALYC”.

Y es que esta marcha atrás de CNV se generó por los cuestionamientos sobre el potencial uso de cuentas de inversión como herramientas de gestión de pagos para evadir el pago del Impuesto al Cheque.

El Gobierno defendió la medida para preservar la trazabilidad de las operaciones y garantizar la transparencia del mercado, pero la polémica no se aplacó.

Los bancos señalan que esta medida, de algún modo beneficia a los Alyc, que no aplican el impuesto. “Tienen un beneficio respecto de los bancos porque pueden sacarles volumen de operaciones, pero lo cierto es que los bancos tienen sus Alyc también”, detalló Buteler.

Y, por otro lado, algunas voces plantean que con este paso el Gobierno beneficia a las grandes empresas y no a las más chicas. “Los grandes jugadores de mercado pueden ahorrar gastos, pero los más chicos, que no operan tanto con un Alyc porque implica otros gastos”, indicó el economista Federoico Glustein.

Cuentas de inversión vs. bancarias

No obstante, en un estudio de abogados tributaristas indican que no hay elementos para sostener que la norma haya sido dictada para habilitar que las cuentas de inversión funcionen como cuentas bancarias.

Recuerdan que el endoso de cheques ya está expresamente exento del Impuesto, lo que permite a las empresas con alto volumen de cobranzas estructurar ahorros significativos al endosar cheques de terceros directamente a sus cuentas comitentes, sin pasar por el circuito bancario tradicional.

Así, en la City dicen que eso habilita a empresas proveedoras de grandes firmas, por ejemplo, a endosar mil veces un cheque. La empresa se da vuelta y va con los cheques, pide uno solo a cambio y se evade todos los impuestos.

Señalan que el mejor paso sería eliminar el Impuesto al Cheque directamente porque “el hecho de tener vigente el impuesto es obsoleto si se aplica la norma”.