Secretos en un ‘quincho’ de banqueros: bajar la morosidad, tener deudores a raya y una tarea para el Gobierno

Los bancos se suelen sacar de encima a los deudores morosos de más de 180 días y venden esas carteras a estudios jurídicos o de cobranzas a una tasa de entre el 4 y el 6%.

“Es un negocio que los bancos privados manejan de taquito (la banca pública no vende cartera) y funciona de la siguiente manera”, revelan en el sector.

Paso a paso

Primero, el banco previsiona el 100% del crédito y luego el área comercial se encarga de colocarlo en alguna empresa o estudio de recupero.

Y ahí empieza otra historia dependiendo de la ejecutabilidad del título, si hay firmados pagarés, si se puede embargar la cuenta sueldo, si hay codeudores, el nivel de contactabilidad, si hay números de celulares, teléfono fijo, correo electrónico, lugar de trabajo y emplazamiento geográfico.

No es lo mismo cobrarle a alguien en AMBA o en algún gran centro urbano o barrios de mejores ingresos que en otros lugares de mayor informalidad laboral y grandes distancias.

El objetivo que tienen las empresas de cobranza es triplicar su inversión: lo que compran al 5% poder recuperar el 15%.

Hay de todo, según cuentan en la City. Ilustran este caso: cliente perfecto, de pagos puntuales y excelente scoring, un día tiene la desgracia de morir.

Vericuetos

Al tiempo, un estudio jurídico que representaba las gestiones de cobro un fideicomiso X, exigiéndole el pago del saldo de la tarjeta de crédito.

Los deudos, todavía dolidos por la muerte del ser querido y muy enojados con el banco, se acercan a la sucursal habitual para saldar ese impago y, para su sorpresa, se enteran que no le debían nada porque todas las tarjetas tiene un seguro de vida incorporado.