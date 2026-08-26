El Banco de la República anunció una suspensión temporal de algunos servicios de Tesorería en Bogotá.

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El Banco de la República anunció una modificación temporal en la atención de sus servicios para el próximo viernes 4 de septiembre de 2026. La medida responde a actividades administrativas programadas y afectará específicamente la atención presencial de Tesorería en Bogotá.

Durante esa jornada no estarán habilitadas las ventanillas de Tesorería para el público ni se prestará atención a las entidades financieras.

¿Qué servicios del Banco de la República estarán suspendidos?

La medida contempla dos servicios que no estarán disponibles en Bogotá durante el viernes 4 de septiembre:

Atención al público en las ventanillas de Tesorería.

Atención a entidades financieras.

El resto de las actividades continuará bajo las condiciones habituales. La entidad aclaró que la suspensión responde exclusivamente a labores administrativas previamente programadas.

Las ventanillas de Tesorería permanecerán sin atención al público durante la jornada del viernes 4 de septiembre.

¿Cuándo volverá la atención habitual?

Los servicios de Tesorería retomarán su funcionamiento normal durante los demás días de septiembre, de acuerdo con los horarios establecidos por el Banco de la República.

La entidad también precisó que las sucursales continuarán prestando atención al público en los días y horarios habituales, por lo que la interrupción no implica un cierre general de sus oficinas.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites o utilizar alguno de los servicios presenciales deberán tener en cuenta la fecha de suspensión para evitar desplazamientos innecesarios.

Banco de la República habilitó canales para consultas

Ante cualquier inquietud relacionada con la medida, el Banco de la República puso a disposición de los usuarios los canales de comunicación de la Dirección del Departamento de Tesorería.

Las consultas u observaciones pueden realizarse a través del teléfono +(57) 601 2203900 o mediante el correo electrónico dte-comunicaciones@banrep.gov.co.

La suspensión será exclusivamente durante el viernes 4 de septiembre, mientras que los demás servicios y jornadas de atención continuarán de acuerdo con el cronograma habitual.