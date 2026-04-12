En poco más de dos años de gestión de Javier Milei, las políticas de ajuste en la estructura estatal, una de las claves de su “motosierra”, ya exhiben datos contundentes en términos de empleo. De acuerdo con un informe realizado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se registró una pérdida total de 64.521 puestos de trabajo en el sector público desde su llegada al poder. Es decir, una caída del 18,9%. En base a los números, se destaca que la administración centralizada sufrió el mayor recorte en términos absolutos, mientras que algunos organismos descentralizados, como el INADI, desaparecieron por completo. Por otra parte, empresas públicas como Correo Argentino o Aerolíneas Argentinas también registraron disminuciones significativas en su personal. Por el contrario, instituciones como el CONICET y el PAMI presentaron las reducciones porcentuales más moderadas desde diciembre de 2023. Cuáles fueron los organismos y sectores con los recortes más grandes. Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la administración pública nacional registró, según el informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una reducción total de 64.521 cargos. Es decir, del 18,9%. Así, a febrero de 2026, la dotación total estatal es 276.952 cargos, contra los 341.473 del mes de diciembre de 2023. En cuanto al número total de puestos de trabajo reducidos (en términos absolutos), la administración centralizada lidera las bajas con una pérdida de 15.513 cargos. En términos porcentuales la baja corresponde a un 24%. En tanto, la descentralizada, un 34%, y las empresas y sociedades un 20%. “Si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se tiene que cuatro (entre las de mayor baja en el empleo) redujeron el 100%, es decir que desaparecieron”, especifica el informe. Se trata de: En contraste, los organismos con menor reducción porcentual fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con un 6%, seguido por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (7%) y el CONICET (8%). De acuerdo con el informe de Argañaraz, todos los meses, desde diciembre de 2023, hubo una caída respecto al mes previo. Pero, de acuerdo con los gráficos de variación mensual de la dotación de personal, el mes con la caída más pronunciada fue abril de 2024, cuando se alcanzó una cifra cercana a los 8000 puestos menos. Luego siguieron: