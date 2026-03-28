Ricardo Arriazu, uno de los economistas más respetados por el presidente Javier Milei, destacó la enorme oportunidad que tiene Argentina en 2026, un año en donde “los planetas están alineados” salvo que “choquemos la calesita”. Bajo su mirada, la estabilidad lograda por el equilibrio fiscal debe transformarse en crecimiento. “Nos van a salir dólares por las orejas mientras no choquemos la calesita”, manifestó el especialista en macroeconomía y teoría monetaria durante una disertación en Yerba Buena, organizada por la Fundación del Tucumán. Tras destacar que los sectores como el campo y la energía van a impulsar a la economía, mencionó específicamente el impacto positivo del conflicto en Medio Oriente para nuestro país. “Argentina por primera vez, a diferencia del ‘73, esto lo agarra como exportador de petróleo. En el ’73 éramos importadores y aparte cayó el precio de la soja a la mitad. Ahora, con el tema de la urea, está subiendo el precio de la soja. O sea, los planetas se alinearon si no hacemos macanas”. También se refirió a la viabilidad del programa económico del Gobierno, que desde su punto de vista va a estar dependiendo de una variable con impacto financiero entre comprar o no dólares. “Toda la palabra confianza es “compro dólares o no compro dólares”. Eso es todo Argentina. Esta es la variable fundamental para ver todos los días, todos los meses y saber qué es lo que va a pasar en el país en el corto plazo”, detalló. En paralelo, no se privó de compartir sus críticas al modelo de bandas cambiarias. “El año pasado venía muy bien hasta que se le ocurrió al Gobierno poner la banda. Ahora ya sabemos el resultado de las bandas que tanto aplaudimos: inflación, actividad económica que venía creciendo hasta el momento de la banda comenzó a caer después de la banda; habían comprado US$25.000 millones, ahora no compraron nada; y el riesgo país se duplicó“, enumeró. Y disparó: “Que alguien me explique dónde está la ventaja de dar incertidumbre en un país donde la verdadera unidad de cuenta es el dólar y la gente piensa en dólares. Nunca lo voy a entender”. En otro tramo, Arriazu señaló que la Argentina “es un país que se estuvo comiendo el stock de capital para dar consumo” y, sin embargo, el consumo no alcanza porque “en lugar de atacar el problema donde está, tratamos de dar soluciones comiéndonos la gallina”. Y concluyó: “Somos pobres, no alcanza. Y no lo vamos a resolver con discurso. La única manera es agrandando la torta. Y para agrandar la torta hay que producir, y hay que sacrificarse, y hay que hacer esfuerzo”.