El director ejecutivo de la consultora LCG, Javier Okseniuk, participó este lunes de Cuentas Claras, programa de El Cronista Stream, donde expresó que el valor actual del dólar beneficia a pocos sectores y sugirió un ajuste en el tipo de cambio que otorgue “aire” al resto de la producción. En la entrevista, el economista sostuvo que la economía atraviesa un período marcado por “dos velocidades”. Mientras las actividades relacionadas con la energía, la minería y el agro se consolidan como generadores de divisas, los segmentos vinculados con la creación de empleo siguen mostrando malas señales. En esa línea, advirtió que un dólar barato tiene un costo invisible pero real: una presión asfixiante sobre las empresas que se traduce en problemas financieros, cierres de plantas y una caída persistente del salario real. “Entonces hay una tensión”, remarcó el especialista, quien consideró que plantea un interrogante sobre el horizonte económico hacia 2026: “Si los sectores pujantes terminan contagiando de alguna manera todo lo otro, al igual que la tranquilidad financiera, y se genera buenas expectativas, podemos tener un escenario relativamente bueno. Si no pasa eso, esa tensión persiste y puede haber un desenlace malo”. Okseniuk sostuvo que Argentina debe ir hacia una economía más abierta para terminar con el estancamiento, pero advierte que la transición debe “ser armoniosa” para no afectar la base productiva. Y siguió: “Si el tipo de cambio de ahora es solamente bueno para los tres sectores de ventaja comparativa natural, estás haciendo un poco friccionada esa transición“. Para el economista, el valor de la divisa de hoy beneficia únicamente al agro, la minería y los hidrocarburos pero se corre el riesgo de generar una fricción excesiva en el proceso de apertura comercial. Por eso, sugirió “darle un poco de aire” a otros sectores industriales mediante un ajuste cambiario que permita su reconfiguración. “Subir un poquito el tipo de cambio no significa obturar la transición hacia una economía abierta, sino evitar que quede un tendal de empresas y de empleo en el camino. No es una cosa sin anestesia, lo vas gestionando de una manera distinta“, completó el especialista.